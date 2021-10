Caso Kyrie Irving: Astro da NBA compra briga contra a vacina, coloca carreira em risco e divide opiniões

Armador foi afastado do Brooklyn Nets e ainda não estreou na NBA após recusar imunização; há quem o defenda, mas críticas são pesadas: ‘É o maior idiota dos Estados Unidos’, disse radialista

Reprodução/Facebook/@BrooklynNets Kyrie Irving ainda não estreou na temporada recém-aberta da NBA porque não se vacinou



Um dos maiores nomes da atualidade do basquete norte-americano, Kyrie Irving é pivô de uma polêmica nesse início de temporada. Aos 29 anos, o armador do Brooklyn Nets recusou tomar a vacina contra a Covid-19 e foi afastado do time temporariamente. O motivo? O Estado de Nova York, casa dos Nets, tem uma lei que proíbe a presença de pessoas não-vacinadas em eventos em locais fechados, como as partidas da NBA no Barclays Center. As discussões sobre vacinação entre os jogadores começaram no fim de setembro, antes do início da pré-temporada. Damian Lillard, Ja Morant e Giannis Antetokounmpo foram alguns dos atletas que defenderam a imunização para si e para suas famílias, incentivando também os fãs. Desde o início da campanha nos EUA, as equipes de basquete ofereceram seus ginásios como pontos de aplicação.

Foi aí que apareceu Kyrie Irving, recusando-se a revelar seu status de vacinação para “mantê-lo em segredo”. Depois, ele admitiu que não tomaria a vacina. Em entrevista ao site ‘The Athletic”, Kyrie disse que se vê como um porta-voz daqueles que não querer tomar o imunizante — grupo que, segunda ele, foi silenciado— e afirmou que está convicto de sua decisão. Na última semana, reforçou seu posicionamento e, embora duvide que isso signifique o fim da sua carreira, mostrou-se disposto a fazer a aposta. “Faça o que é melhor para você, mas eu não sou um defensor de nenhum dos lados. Estou fazendo o que é melhor para mim. Eu sei as consequências aqui, e se isso significa que eu sou julgado e demonizado, é exatamente o que é, esse é o papel que eu interpreto”, disse Irving. “Ninguém deveria ser obrigado a fazer o que quer que seja com o seu corpo. Escolhi não me vacinar. Sei das consequências financeiras, mas nem tudo é sobre dinheiro. Mas não pensem que vou terminar a carreira. Não pensem que vou abandonar o esporte porque querem me obrigar a tomar a vacina.”

No entanto, o jornalista Shams Charania, do “The Athletic”, revelou que os Nets desistiram de oferecer uma extensão de contrato para Irving, de quatro anos, no valor de R$ 998 milhões. “É meu jogador favorito, mas, em termos de idiotas, ele deve ser o maior idiota do país agora”, criticou Howard Stern, ícone do rádio nos Estados Unidos. “O cara é jovem e tem a chance de ganhar milhões de dólares. Tudo o que precisa fazer é se vacinar, mas ele não quer.” Magic Johnson, um dos maiores jogadores da história da NBA, foi mais comedido, mas também censurou o comportamento da estrela do Brooklyn (e dos demais atletas que recusam a aplicação) em entrevista à CBS. “Vocês disseram aos seus companheiros: ‘Eu estarei lá para vocês’. Você não pode estar lá se não for vacinado. Você os decepcionou. Eu nunca faria isso com meus companheiros de equipe. Nunca.” O ídolo do Los Angeles Lakers acredita que Kyrie deveria liderar a luta contra a Covid-19: “Jogadores como você, que tem uma grande carreira, tinham de dar o exemplo”.

O armador não é o único atleta antivacinação da liga. Bradley Beal, do Washington Wizards e Andrew Wiggins, do Golden State Warriors, falaram abertamente que não irão se vacinar por não confiarem na qualidade dos imunizantes. Kyle Kuzma, do Washington Wizards, e Devin Booker, do Phoenix Suns, não quiseram revelar se já se protegeram. Irving, porém, é o mais badalado do grupo. Nesta semana, o cantor Chris Brown o definiu como um “verdadeiro herói”. Imunizado contra a Covid-19, o jogador Chris Paul defendeu o direito de escolha do colega de profissão. “Não cabe a mim decidir ou influenciar a opinião de ninguém. Cheguei a essa conclusão depois de anos como presidente do sindicato dos jogadores. Afinal, só eu posso saber qual é o melhor caminho para mim e minha família”, disse o astro do Phoenix Suns à ESPN. Na filial brasileira do canal da Disney, o jornalista Paulo Antunes revelou posicionamento semelhante ao de Paul e levou uma saraivada de críticas.

A NBA estabeleceu neste mês que aqueles jogadores que não puderem atuar por suas equipes em cidades que exigem a vacinação em ambientes fechados não receberão os pagamentos pelos jogos em questão. Adam Silver, comissário da liga mais importante do basquete mundial, mostra-se esperançoso com uma mudança de comportamento de Kyrie de e seus colegas antivacina. “Espero que Kyrie, apesar de sua convicção sobre a vacinação, acabe decidindo se vacinar, porque adoraria vê-lo jogar basquete nesta temporada”, incentivou. Não será nada fácil, já que Irving é notório entusiasta das teorias da conspiração. Em 2017, durante uma entrevista, ele chegou a dizer que acredita que a Terra é plana — e posteriormente encorajou as pessoas a pesquisarem sobre o assunto. Em outras oportunidades, o jogador também afirmou acreditar nas teorias de que John F. Kennedy foi morto pelo Federal Reserve (o Banco Central Americano) “por ameaçar acabar com o cartel das instituições financeiras nos Estados Unidos” e que a CIA tentou assassinar Bob Marley.

Veja o que disseram sobre Kyrie Irving:

“Estou realmente orgulhoso do Nets por colocar o pé no chão. Por dizer: ‘Não, nós não vamos lidar com isso pela metade’. A única coisa que me incomoda é que ele ainda ganhará US$ 17 milhões”

Charles Barkley, estrela da NBA dos anos 1990

“Em termos de idiotas, ele deve ser o maior idiota do país agora”

Howard Stern, ícone do rádio americano

“Vocês disseram aos seus companheiros: ‘Eu estarei lá para vocês’. Bem, você não pode estar lá se não for vacinado. Você os decepcionou. E isso prejudica as chances da equipe de ganhar um campeonato. Eu nunca faria isso com meus companheiros”

Magic Johnson, um dos maiores ídolos do Los Angeles Lakers

“Estou com meu irmão. Quem não gosta, que… vá viver sua maldita vida. É escolha dele, e é boa demais. Um verdadeiro herói”

Chris Brown, rapper