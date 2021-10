Chris Brown chama jogador da NBA que recusou vacina contra Covid-19 de ‘verdadeiro herói’

Kyrie Irving, do Brooklyn Nets, causou polêmica nos EUA por não aceitar a imunização

Reprodução/Instagram/ @chrisbrownofficial Chris Brown ainda não revelou se já se vacinou contra a Covid-19



Mais uma polêmica para a lista de Chris Brown ? Nesta quarta-feira, 20, o cantor saiu em defesa do jogador da NBA, Kyrie Irving, após o atleta se recusar a se vacinar contra a Covid-19. Os dois são amigos e o músico compartilhou uma mensagem em suas redes sociais apoiando Irving. “O verdadeiro herói!!! Estou com meu irmão. Quem não gosta … vá viver sua maldita vida. É escolha dele e é boa demais. Sempre ao lado dos meus irmãos”, escreveu. Chris Brown não se manifestou publicamente sobre ter se imunizado contra a doença. A decisão do atleta do Brooklyn Nets de não se vacinar gerou polêmica nos Estados Unidos. A equipe o afastou do time até resolver a questão. Kyrie não pode atuar pelo time nos jogos em casa porque o estado de Nova York proíbe pessoas não-vacinadas de frequentar eventos em locais fechados. Ele afirmou estar convicto de sua posição e é ‘uma voz’ dos que não aceitam a imunização.