Máquinas na Pan comemora os 60 anos do Mustang, o maior ícone dos Muscle Cars

Em um evento no Autódromo de Interlagos, dedicado a celebrar os 60 anos do icônico Mustang, um podcast especial reuniu figuras notáveis do mundo automotivo. Os convidados de Alex Ruffo para o especial do Máquinas na Pan foram Alex Machado, diretor engenheiro da Ford para a América do Sul, e Jorge Moraes, jornalista de renome no setor automobilístico. A discussão tocou em pontos cruciais da história do Mustang, sua influência no automobilismo e as expectativas para o futuro da indústria, incluindo a emocionante parceria da Ford com a Red Bull na Fórmula 1 a partir de 2026. Machado trouxe à conversa relatos fascinantes sobre a trajetória da Ford no automobilismo, relembrando vitórias marcantes como a de Carlos Reutemann em Interlagos, em 1972, além de triunfos de Emerson Fittipaldi e José Carlos Pace. Esses momentos foram cruciais para cimentar a presença da Ford no cenário das corridas.

Além disso, Machado destacou o impacto revolucionário do Mustang no mercado automotivo desde seu lançamento em 1964, evidenciando como suas vendas explosivas redefiniram o segmento de carros esportivos. A discussão avançou para o futuro, com o diretor da Ford detalhando o compromisso da montadora com a inovação, especialmente no desenvolvimento de tecnologias para veículos híbridos e elétricos. Ele ressaltou a importância da transferência de tecnologia do automobilismo para os veículos de produção, além de enfatizar a cultura de inovação da Ford, inspirada por sucessos históricos em competições como Le Mans e na série Raptor de veículos off-road.

Jorge Moraes, por sua vez, destacou a conexão emocional profunda que muitos têm com o maior ícone dos Muscle Cars (automóveis com potência, tamanho e performance elevadas fabricados entre 1960 a 1970), mencionando sua presença icônica em filmes e sua expansão global. A conversa também explorou a diversificação da linha Mustang, incluindo a introdução do Mustang Mach-E, uma versão elétrica que representa a visão da Ford para o futuro da mobilidade. O podcast ofereceu aos entusiastas de automobilismo e ao público em geral uma imersão nas histórias que moldaram um dos carros mais emblemáticos do mundo, além de uma perspectiva sobre os futuros caminhos da Ford e a paixão que continua a impulsionar a indústria automotiva.

Assista ao Máquinas na Pan especial sobre os 60 anos do Mustang