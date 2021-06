Charles Leclerc faz a pole position no Azerbaijão e extravasa: ‘Foi uma volta do ca*****’

Piloto da Ferrari foi o mais rápido do treino classificatório em Baku com o tempo de 1min41s218; Hamilton fez o segundo melhor tempo, e Verstappen, o terceiro

Tolza Bozoglu/EFE O piloto Charles Leclerc pilota sua Ferrari no treino classificatório do GP do Azerbaijão



Com o tempo de 1min41s218, o piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, fez neste sábado, 5, a pole position do GP do Azerbaijão. Após conquistar a primeira posição no grid, Leclerc ficou tão feliz que soltou um palavrão: “Foi uma volta do ca*****. Não esperava ser tão competitivo como fui hoje. Acho que estava melhorando antes da bandeira vermelha. Mas, de qualquer maneira, estou feliz”. O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, largará na segunda posição. Primeiro colocado do Mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen foi o terceiro. Pierri Gasly (quarto lugar), Carlos Sainz (quinto), Lando Norris (sexto), Sergio Perez (sétimo), Yuki Tsunoda (oitavo), Fernando (nono) Alonso e Valtteri Bottas (décimo) completaram o Q3 (última parte do treino de classificação).

O qualificatório foi marcado por diversos acidentes e quatro bandeiras vermelhas. Uma dessas batidas, envolvendo Tsunoda e Sainz, acabou atrapalhando uma volta de Verstappen. O piloto japonês cometeu um erro e só não causou acidente maior devido à habilidade do espanhol. “Essa mer** acontece o tempo todo. É uma pena, ainda mais no Q3. Mas é um circuito de rua, então essas coisas podem acontecer. Mas o carro [da Red Bull] está forte, amanhã, na corrida, podemos cuidar dos nossos pneus e marcar bons pontos. Claro que gostaria de largar um pouco mais à frente, mas ainda há muito o que fazer”, disse Verstappen. O GP do Azerbaijão começará às 9h (de Brasília) e terá transmissão da Band.

Confira o grid do GP de Baku: