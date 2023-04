Governo federal sanciona lei que torna Ayrton Senna patrono do esporte brasileiro 

Tricampeão mundial de Fórmula 1, piloto é ídolo de milhões de pessoas ao redor do mundo

Pascal PAVANI, Jean-Loup GAUTREAU / AFP Ayrton Senna tornou-se patrono do esporte brasileiro



Tricampeão mundial de Fórmula 1 e ídolo de milhões de pessoas ao redor do mundo, Ayrton Senna foi condecorado patrono do esporte brasileiro. Na manhã desta quarta-feira, 26, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) sancionou a lei, que havia sido aprovada pelo Senado em março. A proposta, protocolada pelo deputado federal Filipe Barros (PL-PR), visa prestigiar o campeão das edições de 1988, 1990 e 1991 da principal categoria de automobilismo. Nascido em 1960, em São Paulo, o piloto morreu em 1994, num acidente ocorrido no GP de Ímola, na Itália. Até os dias atuais, Senna é considerado um dos melhores atletas de todos os tempos.