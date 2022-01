COB anuncia lista de atletas que disputarão os Jogos Olímpicos de Inverno; confira a lista

Evento começará no dia 4 de fevereiro em Pequim, na China; com nova convocação, Jaqueline Mourão se tornará atleta brasileira com mais participações em Olimpíadas

Divulgação Atletas que representarão o Brasil foram anunciados nesta segunda-feira, 17



O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou os atletas que irão representar o país nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, na China, que começarão no dia 4 de fevereiro. Ao todo, 11 atletas brasileiros, sendo um reserva, irão para a China representar o país. Dentre eles, está Jaqueline Mourão, que irá bater o recorde de participações brasileiras em edições das Olimpíadas – incluindo verão e inverno). Aos 46 anos, ela irá para sua quinta participação em jogos de inverno, meses depois de ter competido nas provas de ciclismo nos Jogos Tóquio 2020. Ela também participou da campanha dos jogos de Pequim-2008. Mourão participará da equipe de cross-country, que também conta com nomes como Bruna Moura, 26, e Manex Silva, 19, que participou dos Jogos Olímpicos da Juventude em 2020. No skeleton, o Brasil será representado por Nicole Silveira, enquanto que no Moguls, o país terá sua estreia com Sabrina Cass, 19, no esqui estilo livre.

No esqui alpino, Michael Macedo, de 23 anos, irá representar o Brasil. Além deles, o país também confirmou quem serão os 5 representantes no bobsled: Edson Bindilatti (piloto da equipe), 42; Rafael Souza, 25; Jefferson Sabino, 39; Edson Martins, 32; e Erick Vianna, 29. Outras duas vagas ainda estão sendo disputadas: Marina Tuono tenta classificação no monobob enquanto Augustinho busca uma vaga no snowboard. A participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno deste ano será a nona da história. Até hoje, 35 atletas já disputara competição em oito esportes. O recorde do país foi em Sochi-2014, quando a delegação brasileira contou com 13 atletas.