COI apresenta modelo da tocha olímpica para Paris-2024

Revezamento começa em 8 de maio em Marselha; Olimpíadas terão início em 26 de julho

Reprodução/ COI Designer se inspirou na igualdade, água e reconciliação para desenhar a tocha



Faltando um ano para o início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta terça-feira, 25, o novo modelo da tocha olímpica para revezamento da Olimpíada e Paralimpíada. O presidente do Comitê Organizador, Tony Estanguet, participou do evento ao lado do designer da tocha, Mathieu Lehanneur, que revelou ter se inspirado em três símbolos da próxima edição: igualdade, água e conciliação. “A igualdade é simbolizada pela simetria perfeita. A água é simbolizada pela onda e pelos efeitos de vibração. A paz é simbolizada pela gentileza das curvas”, explicou Lehanneur. “É um sonho que só acontece uma vez na vida, como se fosse um milagroso encontro com a história. Tão ritualística quanto mágica, a tocha é um objeto mítico. É um símbolo de coesão e partilha, é a verdadeira chave dos Jogos. Para Paris 2024, e pela primeira vez em sua história, joga com a simetria perfeita para nos falar melhor sobre a igualdade”, ressaltou o designer. Paris 2024 começa em 26 de julho, mas o revezamento com a tocha terá início em 8 de maio, em Marselha, na França.