Lucas Veríssimo desembarca em São Paulo e fala como jogador do Corinthians: ‘Prazer vestir essa camisa’

Zagueiro de 28 anos estava no Benfica-POR e deve assinar nesta semana com o Timão

Reprodução/ twitter @luissfabiani Lucas Veríssimo desembarcou em São Paulo nesta terça-feira para assinar com o Corinthians



O zagueiro Lucas Veríssimo, que estava no Benfica-POR, desembarcou nesta terça-feira, 25, em São Paulo e no aeroporto já falou como jogador do Corinthians. “Quero dizer que estou feliz e que logo mais a gente se fala. É um prazer enorme estar vestindo essa camisa e Vai Corinthians”, disse ao jornalista Luis Fabiani, da rádio Itatiaia. Os rumores de que o atleta se transferiria para o Corinthians começaram na semana passada. O clube ainda não confirmou, mas pelas palavras de Lucas é mais do que certo que os lados se acertaram e o jogador deve assinar nessa semana. A tendência é que ele assista ao jogo entre Corinthians e São Paulo nesta terça, na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil. A chegada do zagueiro é por empréstimo até junho de 2024. Esse é o segundo reforço da janela de meio de ano para o Timão, que segue vivo na Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e tenta se afastar da zona do rebaixamento do Brasileirão.