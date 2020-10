Com Covid-19, jogador do Dodgers será investigado por quebrar protocolo na final do Beisebol

Justin Turner recebeu o resultado positivo durante a partida e foi encaminhado aos vestiários; ele retornou ao gramado para comemorar o título e tirou fotos sem máscara de proteção

EFE / EPA / JOHN G. MABANGLO 28 de outubro Justin Turner recebeu resultado positivo da Covid-19 durante a partida e retornou aos gramados para comemorar título



Na noite desta terça-feira, 27, o Los Angeles Dodgers derrotaram o Tampa Bay Rays por 4 a 2 e sagraram-se campeões da MBL (Liga de Beisebol americana) depois de 32 anos de jejum, mas a partida da glória ficará marcada por uma quebra no protocolo de segurança contra a Covid-19. Como nos demais esportes, todos os atletas fazem exames pré-jogo. O jogador da terceira base, Justin Turner participou da bateria de exames nesta segunda e teve o resultado como “inconclusivo”. A equipe de LA então fez mais um teste às pressas nesta terça e o resultado positivo de Turner saiu durante a partida.

O jogador deixou o gramado na oitava entrada e foi imediatamente para os vestiários. Porém, com a vitória do Dodgers o atleta retornou com máscara de proteção e comemorou com os companheiros de equipe. No entanto, no momento das fotos oficiais, Turner tirou a máscara e interagiu com todos os atletas, comissão técnica, membros da família e funcionários. O ato foi bastante criticado e a organização da MLB informou que o atleta se recusou a obedecer as ordens de ficar nos vestiários durante a festa.