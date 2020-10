Mais uma lesão? Neymar deixa partida do PSG e vira dúvida para a seleção

O camisa 10 do PSG precisou ser substituído na partida contra o Istanbul Basasehir, pela Liga dos Campeões da Europa; confira

REUTERS/Ozan Kose Neymar recebe atendimento durante partida do PSG na Liga dos Campeões



O atacante Neymar pode ter sofrido mais uma lesão. O craque brasileiro sentiu a coxa esquerda e deixou a partida entre Istanbul Basasehir e Paris Saint-Germain, realizada na Turquia e válida pela Liga dos Campeões da Europa, ainda no primeiro tempo. O camisa 10 do time parisiense se machucou sozinho, chegou a receber atendimento fora do gramado e voltou para o jogo, mas logo precisou ser substituído. O confronto está em andamento e segue 0 a 0.

A jogada aconteceu aos 18 minutos da etapa inicial. Neymar estava carregando a bola com liberdade, mas não conseguiu dar sequência ao lance. Imediatamente, ele colocou a mão sobre a coxa esquerda e recebeu a vistoria de médicos do PSG. O craque brasileiro até chegou a ficar mais um minuto em campo, mas precisou deixar o jogo para a entrada de Pablo Sarabia. A lesão, que parece ser muscular, será apenas confirmada após o jogo.

Neymar está convivendo com lesões desde 2017, ano em que foi contratado pelo PSG. Além de fraturar o quinto metatarso do pé direito em duas ocasiões, o atacante também já machucou a coxa e as costas. Na temporada passada, por exemplo, ele perde quase metade dos jogos da equipe francesa por contusões.

O problema também pode afetar a seleção brasileira. Isto porque Neymar foi convocado para defender o Brasil nos embates diante de Venezuela e Uruguai, marcados para os dias 13 e 17 de novembro, respectivamente, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O treinador Tite já precisou lidar com o desfalque de Coutinho, que se machucou pelo Barcelona e precisou ser cortado da lista – Lucas Paquetá, do Lyon, entrou em sua vaga.