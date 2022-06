Com Curry decisivo, Golden State empata série com o Celtics na decisão da NBA

Com série empatada em 2 a 2, a disputa volta para a Califórnia e Jogo 5 está marcado para segunda-feira

Reprodução/ Twitter @warriors Stephen Curry voltou de lesão e liderou o Warriors no empate



O Golden State Warriors continua na disputa pelo título da NBA. Nesta sexta-feira, 10, a franquia da Califórnia empatou a série em 2 a 2 com o Boston Celtics depois de perder o Jogo 3. O placar de 107 a 97 refletiu um jogo bem disputado, que começou com o Celtics muito forte, mas com Stephen Curry decisivo – e voltando de lesão – e Andrew Wiggins cestinha, os Warriors se mantiveram no jogo e viraram o placar no segundo tempo. Do outo lado, o cestinha foi Jayson Tatum com 42 pontos, 11 rebotes e seis assistências. Marcus Smart e Jaylen Brown também passaram dos 40 pontos. O Jogo 5 volta para Califórnia na segunda-feira, dia 13, às 22h (horário de Brasília).