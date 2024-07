Com Isaquias, confederação confirma convocados da canoagem velocidade para Paris-2024

Dentre os convocados, Queiroz é o único atleta que vai participar em mais de uma prova: C1 1000 metros e no C2 500 metros; dono de quatro medalhas, o atleta baiano vai para a sua terceira edição de Jogos Olímpicos

A Confederação Brasileira de Canoagem divulgou, nesta quinta-feira (4), os convocados da canoagem velocidade que vão participar dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O destaque da lista fica por conta do medalhista olímpico Isaquias Queiroz. A relação tem ainda Jacky Godmann, Mateus Nunes Bastos, Ana Paula Pergutz e Valdenice Conceição e Vagner Souta. Dentre os convocados, Queiroz é o único atleta que vai participar em mais de uma prova: C1 1000 metros e no C2 500 metros. Dono de quatro medalhas, o atleta baiano vai para a sua terceira edição de Jogos Olímpicos. No caso de mais um pódio, ele se iguala a Robert Scheidt e Torben Grael, da vela. Se faturar medalha nas duas provas que vai disputar, Isaquias se tornará o maior medalhista da história do Brasil na história da Olimpíada.

Mateus Nunes, que participa de sua primeira Olimpíada, vai representar o Brasil no C1 1000m. Valdenice Conceição também marca a sua estreia em um evento olímpico. Ela vai competir no C1 200m e é candidata ao pódio. No caiaque, o Brasil vai estar presente em duas categorias. O K1 1000m terá Vagner Souta e o K1 500m contará com a presença de Ana Paula Vergutz.

Confira os convocados para as disputas da canoagem velocidade:

C1 1000m masculino – Isaquias Queiroz e Matheus Nunes Bastos

C2 500m masculino – Jacky Godmann e Isaquias Queiroz

C1 200m feminino – Valdenice Conceição

K1 1000m masculino – Vagner Souta

K1 500m feminino – Ana Paula Vergutz

Publicado por Carolina Ferreira

*Com informações do Estadão Conteúdo