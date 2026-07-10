Com sofrimento, Brasil vence Polônia e se garante na fase final da Liga das Nações

Vitória por 3 sets a 1 garante as comandadas de José Roberto Guimarães na próxima fase, que será disputada em Macau entre os dias 22 e 26 de julho

Em mais um confronto em que a oscilação foi a grande adversária em quadra, a seleção brasileira feminina enfrentou a Polônia na manhã desta sexta-feira (10), pela Liga das Nações de Vôlei, em Osaka, no Japão, e conseguiu uma importante vitória por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 23/25, 25/23 e 28/26 em 2h01 de confronto.

Com o resultado positivo nesta terceira etapa, o time brasileiro chegou aos 26 pontos (mesma pontuação dos Estados Unidos, líder nos critérios de desempate) e assegurou vaga para a fase final da competição, que será disputada em Macau entre os dias 22 e 26 de julho.

No triunfo sobre as rivais europeias, o Brasil começou bem, mas permitiu o empate da Polônia e por muito pouco não tomou a virada no terceiro set. Com a vantagem de 2 a 1, o triunfo foi confirmado em nova disputa bastante acirrada no quarto set.

De acordo com a tabela da competição internacional, a equipe comandada pelo treinador José Roberto Guimarães volta a entrar em ação na madrugada deste sábado (11), às 3h30 (horário de Brasília) para enfrentar a Tailândia.

Pelo regulamento da competição, 18 seleções disputam 12 partidas ao longo de três etapas. Ao fim da fase classificatória, as oito equipes de melhor campanha se credenciam para disputar as quartas de final do torneio na China.

O primeiro set teve um bom início do Brasil, mas mostrou também uma Polônia concentrada e com um bloqueio eficiente. Após o time nacional abrir vantagem de 4 a 1, as rivais entraram na partida, e equilibraram o confronto.

A partir da segunda metade da parcial, porém, a seleção brasileira começou a levar vantagem no marcador. Com Ana Cristina impecável no ataque e Diana no saque, a equipe viveu o seu melhor momento, chegou a 20 a 13 e apenas administrou o restante da disputa. A confirmação do triunfo no primeiro set veio em uma cortada de Julia Bergmann, fechando o duelo em 25/20

Na volta à quadra, as duas equipes voltaram a disputar um set bastante equilibrado. Enquanto Stysiak era a mais acionada no conjunto polonês, a ponteira Helena se mostrou eficiente tanto no bloqueio como no ataque no lado brasileiro. Ao lado de Ana Cristina, ela funcionou como uma excelente opção para o técnico José Roberto Guimarães.

A parte final teve um final dramático. A Polônia abriu quatro pontos e chegou a 20 a 16. Rosa Maria entrou, Julia Bergmann começou a se destacar e a partida ficou empatada em 23 pontos. Apesar da reação, porém, quem levou a melhor foi a Polônia que fechou a parcial em um bloqueio de Stysiak, faturou a parcial por 25/23 e deixou tudo empatado.

Instabilidade contra a paciência. Essa foi a marca do terceiro set. O Brasil abriu quatro pontos de vantagem, mas oscilou por diversos momentos e permitiu a virada das polonesas (16 a 13), que souberam explorar as precipitações do Brasil para se impor em quadra.

Em mais um final disputado ponto a ponto, desta vez as brasileiras demonstraram mais frieza e precisão para botar a bola no chão. Num bloqueio sensacional, Diana garantiu o 25 a 23 que deu a vitória ao Brasil no terceiro set em uma Arenal lotada em Osaka.

Disposta a se recuperar na partida, a Polônia veio bastante determinada, abriu frente no marcador e jogou a pressão para o lado brasileiro, que teve bastante dificuldade para superar o bloqueio adversário. No entanto, na reta final, a equipe se superou. Rosa Maria, que fez sete pontos somente nesta parcial, brilhou e o Brasil garantiu a vitória de 3 sets a 1 com um 28/26