Comitê Organizador não confirma notícia de ‘simplificação’ dos Jogos Olímpicos

Diego Azubel/EFE O Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados devido à pandemia de coronavírus



O porta-voz do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Masa Takaya, se disse surpreso nesta quinta-feira com a notícia publica pela imprensa japonesa, de que estava sendo avaliada uma versão “simplificada” do evento.

“Não temos respostas concretas sobre esse assunto. Continuamos as discussões com todas as partes para a otimização dos próximos Jogos”, explicou o representante, em entrevista coletiva.

Segundo veículos locais de imprensa, havia intenção da organização de reduzir o número de espectadores por modalidades esportivas ou determinar um formato menos para as cerimônias de abertura e encerramento.

Além disso, estava sendo avaliada a possibilidade da realização de testes em massa para o novo coronavírus, em atletas, treinadores, juízes e até no público presente nas arquibancadas de estádios e arenas.

Takaya explicou que, faltando mais de um ano para o início dos Jogos, seria preciso saber como estaria a situação epidemiológica no mundo, para ouvir “diversas opiniões” e determinar um plano de ação para o evento.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, que aconteceriam entre 24 de julho e 3 de agosto deste ano, foram adiados devido a pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, e passaram para o período entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021.

*Com EFE