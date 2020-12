Confira as principais transferências e os uniformes das equipes para a nova temporada da NBA

Após um mercado de contratações bem movimentado, o maior torneio de basquete do mundo começa nesta terça-feira, 22

Depois de uma temporada atípica com a pandemia da Covid-19, bolha e protestos antirracistas, a NBA volta para a sua temporada 2020/21. Nesta terça-feira, 22, começa uma nova batalha pelo troféu Larry O’Brien, e os times do campeonato de basquete mais competitivo do planeta já estão preparados, com os elencos recheados de novidades e uniformes com modelos diversos. Na Conferência Leste, a contratação de Russell Westbrook pelo Washington Wizards, a chegada de mais um membro da polêmica família Ball (LaMelo, novo reforço do Charlotte Hornets) e o pelotão do Milwaukee Bucks deverão agitar os jogos da temporada regular.

Na Conferência Oeste, o Minnesota Timberwolves chama atenção pela presença de Anthony Edwards, a primeira escolha do Draft 2020. Os bons reforços do Los Angeles Lakers, como Dannis Schroder (vindo do Oklahoma City Thunder) e Marc Gasol (transferido do Toronto Raptors), e a permanência de Anthony Davis no elenco campeão da temporada 2019/20 credenciam a equipe de LeBron James a mais um título. O Phoenix Suns, com Chris Paul, também pode bagunçar a tabela. Confira abaixo as principais contratações das equipes e os uniformes da temporada 2020/21.

Conferência Leste

Milwaukee Bucks: trouxe muitos jogadores, entre eles Jrue Holiday (New Orleans Pelicans) e D.J. Augustin (Orlando Magic);

Toronto Raptors: perdeu dois nomes grandes, mas trouxe reposições como Aron Baynes (Phoenix Suns) e DeAndre’ Bembry (Atlanta Hawks);

Boston Celtics: trouxe Tristan Thompson, que jogou a temporada passa pelo Cleveland Cavaliers (agente livre), mas perdeu Enes Kanter e Gordon Hayward;

Indiana Pacers: somente duas chegadas: Cassius Stanley (54ª escolha no Draft) e Kelan Martin (Minnesota Timberwolves);

Miami Heat: o maior nome entre os reforços é Avery Bradley (Los Angeles Lakers);

Philladelphia 76ers: reforçou-se bem com Danny Green (Los Angeles Lakers), Seth Curry (Dallas Mavericks) e Dwight Howard (Los Angeles Lakers);

Brooklyn Nets: trouxe Jeff Green (Houston Rockets) e Landry Shamet (Los Angeles Clippers) e manteve a dupla Kevin Durant e Kyrie Irving;

Charlotte Hornets: draftou LaMelo Ball (terceira escolha) e fechou com Gordon Hayward (Boston Celtics);

Orlando Magic: apenas três novos nomes: Cole Anthony (15ª escolha no Draft), Dwayne Bacon (Charlotte Hornets) e Jordan Bone (Detroit Pistons);

Washington Wizards: trouxe Russell Westbrook (Houston Rockets), Deni Avdija (nona escolha do Draft) e o brasileiro Raul Neto (Philadelphia 76ers);

Chicago Bulls: Patrick Williams (quarta escolha do Draft) e Garrett Temple (Brooklyn Nets);

Atlanta Hawks: trouxe Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings), Rajon Rondo (Los Angeles Lakers) e Onyeka Okongwa (sexta escolha do Draft);

Cleveland Cavaliers: escolheu Isaac Okoro na quinta rodada do Draft e terá JaVale McGee (Los Angeles Lakers);

Detroit Pistons: foi um dos que mais contratou, mas os destaques são Killian Hayes (sétima escolha no Draft), Delon Wright (Dallas Mavericks) e Jerami Grant (Denver Nuggets);

New York Knicks: Obi Toppin (oitava escolha no Draft), Alec Burks (Philadelphia 76ers), Nerlens Noel (Oklahoma City Thunder) e Austin Rivers (Houston Rockets) são os destaques.

Conferência Oeste