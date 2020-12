Chance de jogar com filho motivou renovação de LeBron James com os Lakers

LeBron James Jr., o ‘Bronny’, tem 16 anos e se forma no high school no próximo ano

Reprodução/ Instagram

LeBron James ainda terá um caminho para percorrer na NBA. De contrato recém-renovado com o Los Angeles Lakers, o astro de 35 anos pontuou que o que o fez permanecer na NBA por mais duas temporadas é a possibilidade de dividir a quadra com seu filho, LeBron James Jr, o “Bronny”. Porém, é importante pontuar que o camisa 23 tinha muitos motivos para ficar no torneio. Um deles é o financeiro, já que o novo acordo renderá a ele US$ 85 milhões (aproximadamente R$ 435 milhões). Outro motivo seria alcançar a marca de 20 temporadas no melhor basquete do mundo. “A melhor coisa sobre isso é que neste ano (em 2022) eu serei agente livre e será o mesmo ano em que meu filho mais velho se forma no high school“, disse LeBron em videoconferência. “Eu terei algumas opções a analisar. Para mim, pessoalmente, o que eu quero para o futuro é estar ao redor da minha família, estar perto do meu filho ou continuar a jogar este esporte que eu amo com muita saúde e muita vontade. Nós veremos”.

Atualmente, Bronny está no segundo ano da Sierra Canyon High School, da Califórnia. Na última temporada, ele saiu do banco de reservas para figurar a lista de melhores jogadores nacionais. Entretanto, ainda é uma incógnita como o filho do astro vai desenvolver seu jogo nos próximos anos. Outro empecilho seria uma regra feita pela NBA de não promover garotos para a liga sem passar pela universidade. Teria de haver uma negociação geral dentro da liga para reverter esta decisão, vigente desde 2005.

*Com informações do Estadão Conteúdo