Confira o calendário dos GPs de Fórmula 1 da temporada em 2023

Assim como no ano passado, o torneio mundial será disputado com 23 corridas e terá a Arábia Saudita como destino final

Reprodução/Twitter/@redbullracing Sérgio Pérez, da Red Bull, durante treinamento da Fórmula 1



A temporada 2023 da Fórmula 1 está marcada para começar no início do próximo mês, com corrida agendada para o dia 5 de março, no Grande Prêmio do Bahrein, em Sakhir. Assim como no ano passado, a competição será disputada com 23 corridas e terá a Arábia Saudita como destino final. Antepenúltima prova, o GP de São Paulo, disputado no Autódromo de Interlagos, está previsto para acontecer no final de semana de 5 de novembro. Nesta semana, os pilotos já começaram a fazer os tradicionais testes de pré-temporada, experimentando seus novos carros. Atual bicampeão mundial, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, liderou com folga a primeira sessão de treinamentos, realizada na quinta-feira passada, 23. As atividades contaram com o brasileiro Felipe Drugovich, reserva da Aston Martin, que substituiu o machucado Lance Stroll. Abaixo, confira o calendário completo da principal categoria do automobilismo, além do grid da temporada 2023.