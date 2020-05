Conor McGregor sobre desafio de Anderson Silva: ‘Eu aceito’ 

Divulgação/UFC Conor McGregor aceitou o convite de Anderson Silva



Conor McGregor utilizou suas redes sociais, nesta quinta-feira (28), para responder o desafio realizado por Anderson Silva. No twitter, o irlandês afirmou que aceita um combate inédito com o brasileiro no UFC (Ultimate Fighting Championship, em inglês).

Caso realmente aconteça, a luta ocorrerá com o peso combinado de 80 kg, um estágio intermediário entre os pesos que ambos costumam bater para atuar.

McGregor é um admirador de Anderson Silva e já chegou a classificá-lo como o melhor do MMA na história. “Pelas finalizações, em duas categorias, com status de campeão nº 1, Anderson Silva é o maior de todos os tempos no MMA. Minhas finalizações, em três divisões, com o status de campeão nº 2, eu sou o segundo”, disse.