Conor McGregor é acusado de agressão sexual em jogo das finais da NBA

Ex-campeão do UFC esteve em jogo do Miami Heat e Denver Nuggets, em Miami, no último dia 9

Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Ex-lutador participou de ação no ginásio do Miami Heat, no último dia 9



O ex-lutador Conor McGregor está sendo acusado de agredir sexualmente uma mulher durante o Jogo 4 das Finais da NBA entre Miami Heat e Denver Nuggets, no Kaseya Center, no último dia 9 de junho. De acordo com o advogado da vítima, Ariel Mitchell, a agressão aconteceu no banheiro e as roupas da mulher já foram entregues à polícia. A advogada de McGregor disse que o ex-lutador nega a acusação. “O senhor McGregor não se deixará intimidar”. A NBA e o Miami Heat informaram por comunicado que estão coletando informações para ajudar no processo policial. Na mesma noite do possível estupro, o ex-lutador nocauteou o mascote do Heat, Burnie, durante o intervalo da partida. A interação era uma ação de marketing de um spray analgésico e seria para simular uma luta, mas as coisas não saíram como planejado. McGregor deu um soco no rosto do mascote, que caiu, e em seguida deu outro soco com ele caído. O homem que vestia a fantasia precisou ser carregado para fora. Ele foi levado ao hospital e recebeu medicação.