Corredora britânica é assediada durante treino: ‘Pegaram na minha bunda’

A corredora britânica Sarah McDonald denunciou em sua rede social um assédio que sofreu durante uma sessão de treinamentos na Inglaterra. O caso aconteceu nesta quarta-feira, 24, quando Sarah corria na beira de um canal onde geralmente se exercita. Ela relatou que dois homens de moto passaram por ela, diminuindo a velocidade para pegar em sua bunda. “Infelizmente, hoje experimentei algo que não era aceitável, durante o aquecimento para a minha sessão no caminho de reboque do canal, 2 homens passaram por mim em uma motocicleta, diminuindo a velocidade para que o homem nas costas pudesse agarrar minha bunda”, escreveu em seu Twitter.

Unfortunately today I experienced something that wasn’t acceptable, while warming up for my session on the canal towpath 2 men passed me on a moped, slowing down so the man on the back could grab my bum. As a runner I’ve been heckled and had things shouted but this was 1/2

