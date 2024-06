Corredora perde medalha por comemorar vitória antes da hora

Espanhola Laura García-Caro, prestes a cruzar a linha de chegada em terceiro lugar, diminuiu o ritmo para celebrar a suposta medalha de bronze.

Reprodução/X/@SurtoOlimpico Espanhola Laura García-Caro perdeu medalha de bronze para ucraniana Lyudmila Olyanovska



Uma cena curiosa chamou atenção na sexta-feira (7) durante a prova dos 20km no Campeonato Europeu de Roma. A espanhola Laura García-Caro, prestes a cruzar a linha de chegada em terceiro lugar, diminuiu o ritmo para celebrar a suposta medalha de bronze. No entanto, foi ultrapassada pela ucraniana Lyudmila Olyanovska poucos metros antes de confirmar a posição. A alegria de Laura se transformou em tristeza e incredibilidade ao ser ultrapassada tão perto do final do percurso. Mesmo tentando recuperar a posição, a ultrapassagem de Lyudmila a cerca de cinco metros do final tornou o feito impossível. Com a bandeira da Espanha já amarrada em seus ombros, Laura teve que se contentar com o quarto lugar. As italianas Antonella Palmisano e Valentina Trapletti conquistaram, respectivamente, o ouro e a prata na prova. A situação inusitada de Laura viralizou nas redes sociais, mostrando a emoção e a imprevisibilidade do esporte de alto rendimento.

Aconteceu na prova de 20km feminina da Marcha Atlética no Europeu de Atletismo, em Roma A espanhola Laura García-Caro comemorando o bronze e com bandeira e tudo o mais, “tirou o pé”. A ucraniana Ludmila Olyanovsk aproveitou e passou a espanhola, deixando ela em 4° 😶 pic.twitter.com/r5NNmDq8PH — Surto Olímpico (@SurtoOlimpico) June 7, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA