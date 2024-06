Iga Swiatek conquista Roland Garros pela 4ª vez

Tenista de 23 anos é a número 1 do mundo e venceu com autoridade a italiana Jasmine Paolini

SÉBASTIEN DUPUY / AFP Iga Swiatek, da Polônia, discursa em entrevista coletiva com seu troféu após vencer a final de simples feminino



A tenista polonesa Iga Swiatek conquistou com supremacia total sobre as rivais o Roland Garros. A número 1 do mundo venceu com autoridade a italiana Jasmine Paolini (15ª) na final da competição, disputada neste sábado (8). Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1, em uma hora e oito minutos na quadra Philippe Chatrier. Essa é a quarta vez que ela ganha o Roland Garros. Depois de 2020, 2022 e 2023, a Copa Suzanne Lenglen fica mais uma vez nas mãos da polonesa de 23 anos, que segue construindo tijolo por tijolo sua lenda no tênis, agora com cinco títulos de Grand Slam, já que também foi campeã do US Open em 2022.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em uma final emocionante contra Jasmine Paolini, a atleta se declarou apaixonada pelo torneio francês, ressaltando a importância do evento em sua carreira. “É incrível estar aqui, eu amo esse lugar, espero o ano todo para voltar aqui. Estava quase fora desse torneio na segunda rodada e agradeço muito por vocês terem continuado torcendo por mim”, afirmou a polonesa. A polonesa dominou a temporada de saibro este ano, vencendo os torneios WTA 1000 de Madri e Roma e Roland Garros, os três eventos principais da superfície, algo que nenhuma jogadora conseguiu desde a americana Serena Williams em 2013.

Jasmine Paolini, que disputou sua primeira final de Grand Slam, reconheceu a superioridade de sua adversária e expressou sua curiosidade em relação aos próximos desafios de sua carreira. Apesar da derrota, a italiana comemorou sua ascensão no ranking mundial, alcançando o Top 10 pela primeira vez. Com uma temporada surpreendente, Paolini viu sua classificação saltar do 15º para o sétimo lugar, refletindo o esforço e dedicação da tenista em cada partida.

Campeãs das últimas 20 edições de Roland Garros:

2024: Iga Swiatek (POL)

2023: Iga Swiatek (POL)

2022: Iga Swiatek (POL)

2021: Barbora Krejcikova (CZE)

2020: Iga Swiatek (POL)

2019: Ashleigh Barty (AUS)

2018: Simona Halep (ROM)

2017: Jelena Ostapenko (LET)

2016: Garbiñe Muguruza (ESP)

2015: Serena Williams (EUA)

2014: Maria Sharapova (RUS)

2013: Serena Williams (EUA)

2012: Maria Sharapova (RUS)

2011: Li Na (CHN)

2010: Francesca Schiavone (ITA)

2009: Svetlana Kuznetsova (RUS)

2008: Ana Ivanovic (SRV)

2007: Justine Henin (BEL)

2006: Justine Henin (BEL)

2005: Justine Henin (BEL)

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo