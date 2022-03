Darlan Romani é campeão mundial indoor no arremesso de peso

Catarinense de 30 anos se tornou primeiro brasileiro a vencer a prova na história

Reprodução/ Twitter @timebrasil Darlan Romani, o Senhor Incrível do atletismo brasileiro, bateu recordes na prova



Um dos atletas ‘queridinhos’ do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Darlan Romani teve uma conquista inédita neste sábado, 19. Competindo no Mundial de Atletismo Indoor, em Belgrado, o catarinense lançou o peso em 22.53 metros e conquistou a medalha de ouro, se tornando o primeiro brasileiro campeão mundial indoor de arremesso de peso. A vitória ainda estabeleceu o recorde sul-americano e recorde da competição. O ‘Senhor Incrível’, como ficou carinhosamente conhecido, superou a sequência de 26 vitórias de Ryan Crouser, que estava invicto desde o Mundial de 2019, em Doha. O Brasil chegou a 16 pódios na história do Mundial Indoor com cinco ouros, cinco pratas e seis bronzes.