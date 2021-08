Darlan Romani tem WhatsApp clonado em tentativa de golpe: ‘Desculpa a importunação’

Bandidos pediram dinheiro aos contatos do atleta, que emitiu comunicado para avisar aos seguidores

EFE/Alberto Estévez Darlan Romani representou o Brasil no arremesso de peso em Tóquio 2020



O atleta brasileiro de arremesso de peso, Darlan Romani, foi alvo de uma tentativa de golpe com seu número do WhatsApp. Em relatos que fez nas redes sociais, ele informou em vídeos que seu aplicativo estava clonado e que pessoas estavam tentando se passar por ele para pedir dinheiro a seus contatos. “Não estou pedindo dinheiro para ninguém, peço que desconsiderem as mensagem”, disse. Ele chegou a postar prints de conversas que recebeu de amigos, em que os bandidos pediam R$1.350 via PIX. “Fiz tudo o que precisava fazer, suporte do WhatsApp, B.O., cancelei a linha, denunciei, avisei, enfim … na correria postei a foto com meu número e já troquei também. Infelizmente eles ainda estão conectados, o sistema está demorando um pouco, para liberar aqui eu instalar de novo e derrubar eles. Obrigado pelas mensagens, e desculpa a importunação que alguns sofreram”, escreveu o atleta em seu Instagram.

Darlan caiu nas graças da torcida brasileira durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. Depois de se mostrar romântico e carinhoso com a mulher e a filha em entrevistas, o atleta recebeu o apelido de ‘Sr. Incrível’ e ganhou grande apoio nas redes sociais na final do arremesso de peso, em que terminou no 4º lugar. Ao final da competição, Darlan disse que cansou de ficar longe de pódio e que iniciaria rapidamente seu ciclo olímpico para Paris 2024.