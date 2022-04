Depois de dois anos, ‘NBA House’ volta a São Paulo para as Finais 2022

Espaço interativo para fãs exibirá os jogos ao vivo da decisão da NBA entre os dias 2 e 19 de junho

NBA / Inovafoto NBA House é espaço temático e interativo para os fãs de basquete



Entre os dias 2 e 19 de junho os fãs de basquete poderão curtir as Finais 2022 na NBA House, no estacionamento do Shopping Eldorado, zona sul da capital paulista. O espaço estava há dois anos sem receber o público devido à pandemia de Covid-19. Na edição de 75 anos da Liga, a NBA House terá ativações e atrações especiais com a exibição dos jogos, shows, competições de basquete, exposição de memorabília, realidade virtual, prêmios exclusivos, talk-show interativo e convidadosnba especiais. Todos os fãs também poderão adquirir produtos oficias da NBA como regatas, acessórios, bonés, bolas e muito mais. As entradas custam a partir de R$ 40 para eventos diurnos e finais de semana, e para acompanhar as noites de jogos o ingresso custa R$ 99. Para entrar será necessário apresentar a declaração de status de vacinação via aplicativo Chronus i-Passport, documento oficial com foto, para os não-vacinados ou quem tem apenas uma dose é necessária a apresentação do teste negativo para Covid-19 do tipo antígeno ou RT-PCR. O espaço interativo é considerado um sucesso, em 2019, a última NBA House presencial, teve 30 mil pessoas. Os fãs de NBA que não puderem visitar o espaço, podem conhecer a maior loja da Liga na América Latina, que fica no Morumbi Town Shopping.

Quais times estarão nas Finais?

A “fase de grupos” da NBA terminou neste fim de semana. Entre esta terça e quarta-feira, algumas equipes jogam pela repescagem: O Brooklyn Nets enfrenta o Cavaliers, às 20h (horário de Brasília); o Timberwolves joga contra o Clippers às 22h30. Na quarta o Hawks enfrenta o Hornets e os Pelicans jogam contra o San Antonio Spurs. Entre os já classificados na Conferência Leste estão Miami Heat, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors e Chicago Bulls. Na Conferência Oeste estão Phoenix Suns, Memphis Grizzlies, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Utah Jazz e Denver Nuggets. A primeira rodada dos playoffs começa no fim de semana, veja os primeiros jogos:

SÁBADO, DIA 16

14h – Mavericks x Jazz

19h – 76ers x Raptors

21h30 – Warriors x Nuggets

DOMINGO, DIA 17

Bucks x Bulls (sem horário definido)