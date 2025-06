Djokovic elimina Zverev e vai enfrentar Sinner nas semis de Roland Garros

Tenista sérvio continua sua busca por seu 25º título de Grand Slam; confronto com o número um do mundo acontece na sexta-feira (6)

EFE/EPA/YOAN VALAT Na outra semifinal, vão se enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz (2º) e o italiano Lorenzo Musetti (7º)



O tenista sérvio Novak Djokovic, 6º colocado no ranking da ATP, venceu o alemão Alexander Zverev (3º) de virada nesta quarta-feira (4), por 4-6, 6-3, 6-2 e 6-4, e se classificou para as semifinais de Roland Garros se mantendo assim na busca por seu 25º título de Grand Slam. “Não é fácil ser competitivo aqui aos 38 anos. Hoje é uma daquelas noites em que vale a pena continuar jogando”, disse ‘Nole’ após uma partida em que ele foi particularmente afiado com seus ‘drop shots’. Djokovic vai enfrentar na sexta-feira o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, valendo uma vaga na final do torneio que ele já conquistou três vezes (2016, 2021 e 2023).

Na outra semifinal, vão se enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz (2º) e o italiano Lorenzo Musetti (7º). Com sua 51ª semifinal de Grand Slam, um recorde, ‘Djoko’ está perto de ampliar seu recorde para 25 títulos de ‘majors’. Zverev chegou a quatro semifinais consecutivas em Roland Garros e, aos 28 anos, vive mais um revés em sua busca por seu primeiro título de Grand Slam. Após uma preparação abaixo do ideal no saibro, com apenas um título em Munique e uma quartas de final em Roma como seus melhores resultados em Masters 1000, o alemão havia recuperado a confiança desde o início do torneio, perdendo apenas um set para o holandês Jesper de Jong (88º).

Mas, após um primeiro set em que dominou, ditando o ritmo e forçando Djokovic a correr pela quadra, o jogo foi aos poucos ficando favorável ao sérvio, que cometeu muito menos erros não forçados do que o alemão. Perdendo um set para Zverev, assim como ocorreu quatro meses antes na semifinal do Aberto da Austrália, ‘Djoko’ não jogou a toalha desta vez. Ele havia sido forçado a se retirar em Melbourne devido a uma ruptura muscular na coxa esquerda. Mas desde o início do Grand Slam na capital francesa, Djokovic está em sua melhor forma, e provou isso novamente nesta quarta-feira, virando o jogo e alcançando o triunfo antes da meia-noite parisiense.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias