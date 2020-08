Djokovic quebra o silêncio e revela se participará ou não do US Open

Rafael Nadal e Roger Federer já anunciaram que não disputarão o torneio neste ano

Reprodução Novak Djokovic é o atual número 1 do mundo no tênis masculino



O tenista número 1 do mundo, Novak Djokovic, anunciou nesta quinta-feira, 13, que participará do US Open e do Masters 1000 de Cincinnati. “Estou feliz em confirmar que participarei do Masters 1000 de Cincinnati e do US Open. Não foi uma decisão fácil de tomar com todos os obstáculos e desafios por todos os lados, mas a perspectiva de competir de novo me deixa muito empolgado”, escreveu o sérvio, no Twitter. O US Open acontecerá entre 31 de agosto e 13 de setembro. Este será o primeiro Grand Slam disputado desde a paralisação do circuito mundial de tênis em decorrência da pandemia da Covid-19.

O anúncio feito pelo sérvio anima a organização do evento. Isso porque tanto Rafael Nadal quanto Roger Federer não estarão presentes no torneio. Nadal, assim como Nick Kyrgios e Stan Wawrinka, não disputará o US Open por causa da pandemia. Federer, por sua vez, está de fora de qualquer competição que venha ocorrer no ano, em decorrência de uma lesão no joelho. O anúncio de Djokovic foi considerado uma surpresa. Em junho, o sérvio afirmara que seria “impossível” competir o US Open.

“Estou ciente de que desta vez será muito diferente com todos os protocolos e medidas de segurança implementados para proteger os jogadores e as pessoas de Noba York. Mesmo assim, treinei muito com a minha equipe e coloquei meu corpo em forma, estou pronto para me adaptar às novas condições. Fiz todos os exames para ter certeza de que estou totalmente recuperado e pronto para voltar à quadra totalmente comprometido em jogar meu melhor tênis”, disse Djokovic, em um comunicado. O tenista já contraiu a Covid-19. A infecção ocorreu durante o “Adria Tour”, que ele mesmo promoveu. Na época, o sérvio foi duramente criticado. O evento não respeitava normas de distanciamento social e não exigia o uso de máscara de proteção. Além dele, outros quatro tenistas que participaram do Adria Tour testaram positivo.

I’m happy to confirm that I‘ll participate at #CincyTennis and #USOpen this year. It was not an easy decision to make with all the obstacles and challenges on many sides, but the prospect of competing again makes me really excited 😃💪🏼 https://t.co/qgxSTHrKK4 pic.twitter.com/tg6rgwfFqm — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 13, 2020

*Com informações do Estadão Conteúdo