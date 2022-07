Djokovic vira sobre Kyrgios e conquista Wimbledon pela 7ª vez

Sérvio chegou a 21 títulos de Grand Slam, um a menos que o recordista Radael Nadal

EFE/EPA/NEIL HALL Sérvio chegou ao 21º título de Grand Slam na carreira



O sérvio Novak Djokovic venceu neste domingo, 10, o australiano Nick Kyrgios, por 3 sets a 1, e conquistou o torneio de Wimbledon pela sétima vez na carreira, igualando as marcas de William Renshaw e Pete Sampras. De virada, após ter perdido o primeiro set, Djokovic chegou à 27ª vitória seguida na competição londrina com parciais de 4-6, 6-3, 6-4 e 7-6 (3). Com a nova conquista, o sérvio – que ocupa atualmente o terceiro lugar no ranking da ATP – chegou a 21 títulos de Grand Slam, um a menos que o recordista Rafael Nadal e um a mais que Roger Federer. “Nick voltará. Sei que não é fácil escolher as palavras de consolação após perder uma final, mas ele demonstrou que merece estar entre os melhores do mundo. Eu o respeito muito, tem um grande talento. Agora está colocando suas peças no lugar”, comentou o sérvio após a partida. Kyrgios, que encerrou a partida ao mandar a última bola na rede, teve o seu melhor desempenho em um torneio Grand Slam de simples, chegando pela primeira vez a uma final. “Essas foram as duas melhores semanas da minha carreira. Espero poder voltar a estar aqui”, declarou o australiano.

*Com informações da EFE