Djokovic vira sobre Norrie e encara Kyrgios na final de Wimbledon

O sérvio tenta garantir o sétimo na grama londrina a partir das 10 horas (de Brasília) deste domingo, 10

EFE/KIERAN GALVIN Djokovic está na final de Wimbledon



Novak Djokovic garantiu vaga na decisão de Wimbledon nesta sexta-feira, 8, ao derrotar o inglês Cameron Norrie por 3 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3, 6/2 e 6/4, em 2h34min de jogo. Agora, o número 3 do mundo enfrenta a partir das 10 horas (de Brasília) deste domingo, 10, o australiano Nick Kyrgios, em decisão que pode garantir o sétimo do sérvio na grama londrina. Conhecido por ser polêmico, o número 40 do ranking da ATP nem precisou suar para alcançar sua primeira final de Grand Slam na carreira – ele contou com a desistência de Rafael Nadal na véspera para ir à final. O espanhol desistiu do torneio por conta de uma lesão abdominal.

Djokovic vai disputar uma final de Grand Slam pela 32ª vez, um novo recorde no tênis masculino. Até então, a marca de 31 decisões era compartilhada com o suíço Roger Federer. O sérvio terá a chance de desempatar com o rival também no número de títulos de Major – ambos somam 20 troféus cada. Ao mesmo tempo, ele tentará se aproximar do recorde de conquistas de Federer em Wimbledon, com oito títulos em Londres. Na final, Djoko vai enfrentar um rival inédito numa final de Grand Slam e viverá uma situação incomum: enfrentar um adversário que nunca venceu, nem mesmo um set sequer. Nos dois confrontos disputados pelos dois tenistas no circuito, o australiano venceu ambos, no mesmo ano de 2017. Será o primeiro encontro entre eles num Major.

*Com informações do Estadão Conteúdo