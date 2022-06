Bia Haddad perde para checa, cai na semifinal do WTA de Eastbourne e mira Wimbledon

Apesar da eliminação, que acontece após os títulos de Nottingham e Birmingham, a tenista brasileira continua em ascensão no ranking mundial

Glyn KIRK / AFP Bia Haddad Maia caiu na semifinal do WTA 500 de Eastbourne



Beatriz Haddad Maia perdeu a invencibilidade na grama de 12 jogos nesta sexta-feira, 24, ao ser derrotada pela checa Petra Kvitova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/7 (5/7) e 4/6, na semifinal do WTA 500 de Eastbourne, na Inglaterra. Apesar da eliminação, que acontece após os títulos de Nottingham e Birmingham, a tenista brasileira continua em ascensão no ranking mundial e será cabeça de chave em Wimbledon, seu próximo desafio. Número 29 do mundo no momento, melhor posição de uma representante do Brasil na classificação da WTA, empatada com a lenda Maria Esther Bueno, a paulista de 26 anos subirá uma ou duas posições na próxima atualização. Sua estreia na tradicional competição acontece nesta segunda-feira, 27, diante da eslovena Kaja Juvan, 60º colocada do ranking mundial, conforme definido por sorteio realizado nesta sexta. O horário ainda não foi divulgado.

*Com informações do Estadão Conteúdo