Em disputa acirrada, Curry vence Sabrina Ionescu em primeiro desafio de três pontos entre homem e mulher

Confronto ocorreu no tradicional Jogo das Estrelas do basquete americano

Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP Stephen Curry, do Golden State Warriors, e Sabrina Ionescu, do New York Liberty



Um evento inédito marcou o mundo do basquete na madrugada deste domingo, 18: pela primeira vez, um jogador da NBA enfrentou uma atleta da WNBA (a liga feminina dos Estados Unidos) em uma disputa de arremessos. Stephen Curry, do Golden State Warriors, e Sabrina Ionescu, do New York Liberty, se enfrentaram em Indiana. Curry levou a melhor, mas por pouco. O confronto aconteceu entre o Desafio dos Três Pontos e o Torneio de Enterradas do NBA All-Star Weekend, um evento que reúne as estrelas do basquete americano. Curry, conhecido como um dos maiores arremessadores de todos os tempos, participou do evento ao lado de Ionescu, que detém o recorde na competição considerando homens e mulheres.

Além da diversão e do respeito entre os competidores, a disputa também teve um propósito social. Cada arremesso certeiro resultou em doações para a Fundação NBA. “Estou muito feliz por jogar por algo maior que nós mesmos”, disse Sabrina. As regras foram simples: ambos tinham 1 minuto e 10 segundos para arremessar 27 bolas, distribuídas em cinco estações. Cada bola normal valia 1 ponto, enquanto as “moneyballs” valiam 2 pontos. Curry e Ionescu arremessaram da mesma distância, com bolas da NBA e da WNBA, respectivamente. Primeira a arremessar, ela marcou 26 pontos. A estrela do Golden State conseguiu 29.

Antes do confronto entre Curry e Ionescu, ocorreu o Desafio de Habilidades, com três equipes competindo. O destaque foi para o time dos Indiana Pacers, que venceu pela terceira vez na história do evento. Em seguida, ocorreu o Desafio dos 3 Pontos, com Damian Lillard, do Milwaukee Bucks, levando a vitória na última bola. Finalizando o evento, Mac McClung, do Osceola Magic (equipe de uma liga de desenvolvimento), conquistou o bicampeonato do Torneio de Enterradas.

*Com informações do Estadão Conteúdo