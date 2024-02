Seleção brasileira de basquete é superada pela Alemanha e fica fora da 2ª olimpíada seguida

Equipe verde e amarela já não havia se classificado para os Jogos de Tóquio-2020

SIDNEY OLIVEIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A seleção feminina de basquete perdeu por 73 a 71 para a Alemanha na última partida do torneio Pré-Olímpico



O basquete feminino do Brasil também não estará nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A seleção nacional teve a oportunidade de hospedar o Pré-Olímpico e escolheu a quente Manaus para buscar um triunfo diante de Austrália, Sérvia ou Alemanha, já que eram três vagas para quatro candidatas. Contudo, a equipe falhou na missão ao fechar sua participação com a terceira derrota seguida no Mangueirinho, desta vez diante das alemãs, por 73 a 71. A equipe verde e amarela já não havia se classificado para os Jogos de Tóquio-2020 e teve chance de ouro ao abrir 10 pontos sobre a Sérvia no sábado, 10, e não aproveitou. No domingo, a Alemanha iniciou o jogo logo com 11 a 0. A seleção feminina brasileira até virou o placar, mas falhou no fim na hora de abrir a vantagem necessária.

*Com Estadão Conteúdo