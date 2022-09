Em final brasileira, Filipe Toledo fica com o título e é campeão mundial de surfe pela 1ª vez

Paulista de 27 anos disputou a taça com Ítalo Ferreira, campeão das Olimpíadas no Japão

Reprodução/ WSL Brasil Surfista brasileiro venceu o Mundial pela primeira vez em sua carreira



O Brazilian Storm continua em alta no surfe masculino. Nesta quinta-feira, 08, Filipe Toledo, o Filipinho, venceu o também brasileiro Ítalo Ferreira – campeão olímpico em Tóquio – na final em Trestles, na Califórnia, e se consagrou campeão mundial pela primeira vez na carreira. Aos 27 anos, o paulista de Ubatuba disputa o WSL desde 2013 e a melhor posição de Filipinho tinha sido um quarto lugar em 2015. Esse é o sexto título de brasileiros na competição, sendo 3x de Gabriel Medina, uma vez Adriano de Souza e uma com Ítalo Ferreira. No feminino, Tatiana Weston-Webb chegou à final depois de uma grande temporada, mas o título ficou com a australiana Stephanie Gilmore pela oitava vez.