Em jogo eletrizante, Brasil vence Itália no tie-break e sobe na tabela da Liga das Nações de Vôlei Feminino

Seleção virou sobre as italianas e ganhou por 3 sets a 2, com parciais de 26/28, 25/20, 19/25, 25/21 e 15/10

Reprodução/Twitter/@volleyballworld Seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Itália na Liga das Nações



A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou uma vitória fantástica contra a Itália, nesta quarta-feira, 28, na rodada de abertura da terceira semana da Liga das Nações. Em jogo eletrizante, o Brasil virou sobre as italianas e ganhou por 3 sets a 2, com parciais de 26/28, 25/20, 19/25, 25/21 e 15/10, na cidade de Bangkok, na Tailândia. Com o resultado, a equipe nacional sobe para a terceira posição da classificação geral, com 20 pontos, um a menos que Estados Unidos e Polônia. Ao todo, são sete vitórias e apenas duas derrotas (para China e EUA) na competição internacional. As brasileiras voltam para a quadra nesta quinta-feira, 29, às 7 horas (de Brasília), para encarar o Canadá. Os últimos dois jogos são contra Turquia e Tailândia, nos dias 30 de junho e 2 de julho, respectivamente. Para avançar às oitavas de final, é preciso ficar entre as sete melhores equipes. O Brasil está em busca do título inédito.