Enfermeira é investigada por extorsão envolvendo Michael Schumacher

Em junho, três homens foram presos após ameaçarem a família do heptacampeão de Fórmula 1, exigindo dinheiro em troca de não divulgarem imagens e documentos pessoais do ex-atleta

JONNE RORIZ/ESTADÃO CONTEÚDO Criminosos teriam roubado mais de 1.500 arquivos, que foram armazenados em pen-drives e discos rígidos



Uma enfermeira está sob investigação por suposto envolvimento em um esquema de extorsão que afeta a família de Michael Schumacher, conforme reportado pelo jornal espanhol Marca. O nome da profissional não foi divulgado, mas sua ligação com o caso levanta preocupações, especialmente considerando o sigilo que a família mantém sobre a saúde do ex-piloto desde seu acidente em 2013. Em junho, três homens foram presos após ameaçarem a família de Schumacher, exigindo dinheiro em troca de não divulgarem imagens e documentos pessoais do ex-atleta. Os criminosos teriam roubado mais de 1.500 arquivos, que foram armazenados em pen-drives e discos rígidos.

Durante o processo judicial, a enfermeira foi mencionada como uma possível cúmplice dos acusados, supostamente auxiliando na obtenção de informações sobre Schumacher. Uma testemunha, que trabalha para a família, relatou comportamentos suspeitos da enfermeira, o que gerou ainda mais dúvidas sobre sua conduta. Até o momento, a enfermeira não enfrenta acusações formais, mas as investigações continuam em andamento.

