Ex-ginasta da seleção brasileira, Ana Paula Scheffer é encontrada morta aos 31 anos

Reprodução/Redes sociais Ana Paula Scheffer foi encontrada morta aos 31 anos



Medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007, a ginasta Ana Paula Scheffer foi encontrada morta pela mãe na manhã desta sexta-feira, 16, na casa delas localizada em Toledo, no interior do Paraná. Ex-integrante da seleção brasileira, ela tinha 31 anos de idade e, atualmente, trabalhava como técnico na modalidade. A suspeita é de que Ana Paula tenha sofrido um infarto fulminante – outras possibilidades, entretanto, não estão descartadas pelos peritos.

Além do bronze no aparelho arco no Pan do Rio, Ana Paula participou do Pan da modalidade em 2005, dos Jogos Sul-Americanos de 2006, em Buenos Aires, e de 2010, em Medellin, além do Mundial de Ginástica Rítmica de 2009, no Japão. Imediatamente após a confirmação da notícia, a Confederação Brasileira de Ginástica emitiu uma nota para lamentar a morte da ex-atleta. “Ana Paula Scheffer é uma das atletas que construíram a nossa Ginástica Rítmica, e que a transformaram em motivo de grande orgulho para todos os brasileiros. Além de inspirar, tinha um importante trabalho de formação de novas atletas no Paraná. Parte cedo demais, mas não será esquecida. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, declarou a presidente da CBG, Maria Luciene Cacho Resende.

De acordo com a família, Ana Paula estava bem e a morte foi repentina. “Ela era uma menina muito alegre, muito querida. Nunca me deu trabalho, era muito amorosa. Foi nosso orgulho, meus dois filhos são orgulhos para mim. Vai ser mais difícil, porque parece que é um sonho o que estou passando. A hora que cair a ficha vai ser difícil”, disse a mãe Sonia, em entrevista ao G1. “A gente não tem ideia, falam que é infarto, mas tem que esperar o resultado. Provavelmente é infarto, não tem explicação. Não caiu a ficha”, prosseguiu.