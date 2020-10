Rogério Ceni no Palmeiras? Veja o que Vampeta falou sobre o assunto

Confira o que o comentarista do Grupo Jovem Pan falou sobre o ‘Mito’

Vampeta exaltou o trabalho de Rogério Ceni no Fortaleza



O Palmeiras está em busca de um treinador com “DNA” do clube, anunciou o presidente Maurício Galiotte, na última quinta-feira, 15. Para o mandatário do Alviverde paulista, o novo comandante do time precisa implantar um “futebol moderno, com transição rápida e modelo de jogo que o torcedor tenha orgulho de ver em campo”. No Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, a bancada de especialistas discutiu se o nome de Rogério Ceni, atual treinador do Fortaleza, seria uma boa opção para ocupar a vaga deixada por Vanderlei Luxemburgo, que não resistiu a má sequência de jogos da equipe no Campeonato Brasileiro.

Para Vampeta, ex-companheiro de Ceni na seleção brasileira e amigo do técnico até hoje, o “Mito” não deve aceitar uma possível proposta do Palmeiras ou até mesmo do Corinthians. Isto, porque ele é o maior ídolo da história do São Paulo. “O Rogério Ceni falou aqui, na Jovem Pan, que não aceitaria. Ele falou que talvez pudesse assumir o Santos, mas que em outros times de São Paulo, não. Isso nunca vai mudar. No Corinthians e no Palmeiras, não. A história do Rogério é a maior da história do São Paulo. Ele mesmo já falou que não aceitaria”, disse.

Vampeta, por outro lado, tratou de exaltar o trabalho feito por Ceni no Fortaleza, onde ele já foi campeão dfa Série B do Campeonato Brasileiro, Cearense e da Copa do Nordeste. Atualmente, o Leão do Pici ainda faz bela campanha no Brasileirão, ocupando a oitava colocação no nacional. “Em relação ao plantel, olha o que o Rogério Ceni tem no Fortaleza. Olha o elenco que o Guto Ferreira tem no Ceará. Não é que estejam sobrando, mas você vê o que eles querem jogar. Eles vão para dentro do gol”, analisou.

Enquanto isso, o Palmeiras vai sondando alguns treinadores para definir o substituto de Luxemburgo. Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle, é um dos mais cotados. Guto Ferreira, do Ceará, também aparece como um dos candidatos. Para o próximo domingo, Andrey Lopes estará no banco do Verdão na partida contra o Fortaleza, válida pelo Brasileirão.