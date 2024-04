Ex-jogador de vôlei Tande sobre infarto e faz alerta sobre cuidados com a saúde: ‘Tive vários sinais’

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, atleta contou que vinha se descuidando um pouco nos últimos anos, apesar de praticar exercícios regularmente

Reprodução/Instagram/@tandevolei Tande foi campeão olímpico com o Brasil em Barcelona 1992



O ex-jogador de vôlei Tande revelou que sofreu um infarto na semana passada, com uma das artérias do coração chegando a 98% de entupimento. Ele está internado e fez o relato por meio do Instagram, alertando seus seguidores sobre os sinais que ignorou. “Tive vários sinais, falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula, dor de ouvido. Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance”, disse Tande. Aos 54 anos, o atleta contou que vinha descuidando um pouco da saúde nos últimos anos, apesar de praticar exercícios regularmente. Ele mencionou sintomas como falta de ar, palpitações e dor no ouvido, que foram sinais do problema cardíaco. Tande agradeceu a oportunidade de ter uma segunda chance e fez um apelo para que as pessoas fiquem atentas à saúde.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Tande, campeão olímpico em Barcelona 1992, destacou a importância de cuidar da saúde e não negligenciar os sintomas. Além de sua carreira no vôlei, Tande também se destacou como comentarista e apresentador após se aposentar em 2006. Ele participou de três Jogos Olímpicos e conquistou a medalha de ouro em Barcelona. O ex-ponteiro também atuou no vôlei de praia e se tornou palestrante, além de lançar um livro em 2019 sobre sua trajetória no esporte.

*Reportagem produzida com auxílio de IA