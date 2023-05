Ex-piloto e empresário, Xandy Negrão morre aos 70 anos em São Paulo

Vice-campeão na Stock Car em quatro edições (1995, 1996, 1997, 1999), o paulista obteve 21 vitórias, 23 poles e 59 pódios na categoria

O ex-piloto e empresário Xandy Negrão morreu nesta quarta-feira, 24, aos 70 anos, na cidade de Campinas, no interior do Estado de São Paulo. A causa da morte não foi informada, mas o esportista enfrentava um câncer há anos. Vice-campeão na Stock Car em quatro edições (1995, 1996, 1997, 1999), o paulista obteve 21 vitórias, 23 poles e 59 pódios na categoria – ele disputou 108 corridas e se aposentou da modalidade em 2002. Fora das pistas, Xandy obteve grande sucesso no mundo dos negócios, sendo responsável por fundar a Medley, um dos maiores laboratórios de medicamentos genéricos do Brasil. Em 2009, vendeu a empresa grupo francês Sanofi em uma negociação de US$ 664 milhões. Constantemente, o empresário aparecia na lista da Forbes das pessoas mais ricas do país. Atualmente, Negrão era produtor de gado e tinha fazenda em Goiás. Um de seus filhos, Xandinho Negrão, também é piloto da Stock Car.