Fórmula 1 e pilotos fazem homenagens no aniversário de 29 anos da morte de Ayrton Senna 

Mundo do automobilismo lembrou com carinho da lenda brasileira, que faleceu em 1º de maio de 1994

LUIZ PRADO/ESTADÃO CONTEÚDO Ayrton Senna é três vezes campeão do mundo de Fórmula 1



O mundo do automobilismo está prestando homenagens para Ayrton Senna, um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, que morreu num trágico acidente há exatamente 29 anos. Através das redes sociais, diversos pilotos relembraram do ícone brasileiro, que veio a óbito no dia 1º de maio de 1994, na curva Tamburello, em Ímola (Itália), no GP de San Marino. Maior rival de Senna, o francês Alain Prost postou uma foto com o tricampeão mundial. “29 anos”, escreveu na legenda. O compatriota Tony Kanaan, vencedor das 500 milhas de Indianápolis, também postou uma imagem ao lado do ídolo. “Simplesmente o melhor. Meu herói”. Já a McLaren, equipe pela qual o astro ganhou os três títulos, exaltou o paulista. “Em nosso pensamentos sempre, especialmente hoje”. Até a página oficial da F1 não esqueceu da “lenda” das pistas. “Deixou um legado muito além dos seus 3 campeonatos mundiais, 41 vitórias e 65 pole positions. Para sempre uma lenda da F1”, celebrou.

Na semana passada, o governo federal sancionou a lei que torna Senna um patrono do esporte brasileiro. Ídolo de milhões, o brasileiro “furou a bolha” do automobilismo e atingiu fãs que não costumavam acompanhar corridas de Fórmula 1. Nesta segunda-feira, alguns perfis de outros esportes também homenagearam o piloto. O Corinthians, time do coração do paulista, publicou: “A manhã que o Brasil chorou. Há 29 anos, Ayrton Senna nos deixava”. Já a conta da NFL, liga dos Estados Unidos de futebol americano, postou uma foto do brasileiro trajado de Miami Dolphins passeando de bicicleta nas ruas de Mônaco, em 1991. “Todo Dia do Trabalhador também é dia de lembrarmos com saudade deste grande ídolo brasileiro”, escreveu.

