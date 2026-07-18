F1: Antonelli conquista a pole position para o GP da Bélgica; Bortoleto é 8º
O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do Mundial de Fórmula 1, vai largar da pole position no Grande Prêmio da Bélgica, depois de ter sido o mais rápido na classificação disputada neste sábado (18), em Spa-Francorchamps.
O jovem de 19 anos brilhou no circuito mais longo da temporada (7,004 km): depois de liderar a segunda e terceira sessões de treinos livres, ele marcou o tempo de 1:44.361.
“A última volta foi boa, muito limpa, então estou muito feliz”, disse Antonelli na entrevista após garantir a pole. “Amanhã é um dia diferente, com o Max largando do meu lado, e será fundamental fazer uma boa largada e chegar à curva 5 na frente”, previu o italiano da Mercedes, referindo-se a Max Verstappen, segundo no grid.
Verstappen, ajudado pelo vácuo do francês Isack Hadjar, seu companheiro de Red Bull, terminou três décimos de segundo atrás de Antonelli e vai completar a primeira fila.
“Eu não estaria aqui sem isso, definitivamente me ajudou. Se não, teria terminado em sexto. Hoje, sabendo que vai largar do fundo do grid, o Isack fez um grande trabalho ao me dar uma mão”, disse o tetracampeão mundial.
Apesar de ter ficado entre os dez melhores, Hadjar vai largar em 21º como punição por ter trocado peças de seu carro.
O britânico Lando Norris (McLaren) marcou o terceiro melhor tempo, mas será o 13º no grid porque também foi punido e perdeu dez posições devido à troca de motor.
Sendo assim, George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) formarão a segunda fila, à frente de Lewis Hamilton (Ferrari), que sofreu um acidente horas antes, na terceira sessão de treinos livres.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) vai largar da oitava posição, depois de passar para o Q3 pela terceira vez nesta temporada.
Ele originalmente marcou o nono melhor tempo, mas foi beneficiado pela punição a Norris. Além disso, Bortoleto superou seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, que largará em 12º.
Embora a vantagem de Antonelli sobre seus rivais tenha sido expressiva, com três décimos à frente de seu perseguidor mais próximo, os cinco pilotos seguintes ficaram dentro de uma margem de dois décimos, uma diferença muito pequena para um circuito tão longo.
Veja o grid de largada completo:
1ª fila:
Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
2ª fila:
George Russell (GBR/Mercedes)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
3ª fila:
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
4ª fila:
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
5ª fila:
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
6ª fila:
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
Nico Hülkenberg (ALE/Audi)
7ª fila:
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
8ª fila:
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
9ª fila:
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
10ª fila:
Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)
11ª fila:
Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)