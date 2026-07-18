F1: Antonelli conquista a pole position para o GP da Bélgica; Bortoleto é 8º

Líder do Mundial superou Max Verstappen por três décimos em Spa-Francorchamps; corrida acontece neste domingo (19), às 10h (horário de Brasília)

Kimi Antonelli durante a sessão de classificação no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, neste sábado (18)

O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do Mundial de Fórmula 1, vai largar da pole position no Grande Prêmio da Bélgica, depois de ter sido o mais rápido na classificação disputada neste sábado (18), em Spa-Francorchamps.

O jovem de 19 anos brilhou no circuito mais longo da temporada (7,004 km): depois de liderar a segunda e terceira sessões de treinos livres, ele marcou o tempo de 1:44.361.

“A última volta foi boa, muito limpa, então estou muito feliz”, disse Antonelli na entrevista após garantir a pole. “Amanhã é um dia diferente, com o Max largando do meu lado, e será fundamental fazer uma boa largada e chegar à curva 5 na frente”, previu o italiano da Mercedes, referindo-se a Max Verstappen, segundo no grid.

Verstappen, ajudado pelo vácuo do francês Isack Hadjar, seu companheiro de Red Bull, terminou três décimos de segundo atrás de Antonelli e vai completar a primeira fila.

“Eu não estaria aqui sem isso, definitivamente me ajudou. Se não, teria terminado em sexto. Hoje, sabendo que vai largar do fundo do grid, o Isack fez um grande trabalho ao me dar uma mão”, disse o tetracampeão mundial.

Apesar de ter ficado entre os dez melhores, Hadjar vai largar em 21º como punição por ter trocado peças de seu carro.

O britânico Lando Norris (McLaren) marcou o terceiro melhor tempo, mas será o 13º no grid porque também foi punido e perdeu dez posições devido à troca de motor.

Sendo assim, George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) formarão a segunda fila, à frente de Lewis Hamilton (Ferrari), que sofreu um acidente horas antes, na terceira sessão de treinos livres.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) vai largar da oitava posição, depois de passar para o Q3 pela terceira vez nesta temporada.

Ele originalmente marcou o nono melhor tempo, mas foi beneficiado pela punição a Norris. Além disso, Bortoleto superou seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, que largará em 12º.

Embora a vantagem de Antonelli sobre seus rivais tenha sido expressiva, com três décimos à frente de seu perseguidor mais próximo, os cinco pilotos seguintes ficaram dentro de uma margem de dois décimos, uma diferença muito pequena para um circuito tão longo.

Veja o grid de largada completo:

1ª fila:

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

4ª fila:

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

5ª fila:

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)

6ª fila:

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

Nico Hülkenberg (ALE/Audi)

7ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)

8ª fila:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

9ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

10ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)

11ª fila:

Isack Hadjar (FRA/Red Bull)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)