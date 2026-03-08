F1: George Russell vence GP da Austrália com dobradinha da Mercedes

Os dois carros da escuderia alemã, que já haviam dominado a classificação no sábado, repetiram o desempenho na corrida e terminaram bem à frente das duas Ferrari, pilotadas por Leclerc e Lewis Hamilton

Lillian SUWANRUMPHA / AFP O piloto britânico George Russell venceu neste domingo (8) o Grande Prêmio da Austrália, a primeira das 24 etapas da temporada 2026 da Fórmula 1.



O piloto britânico George Russell venceu neste domingo (8) o Grande Prêmio da Austrália, a primeira das 24 etapas da temporada 2026 da Fórmula 1, à frente de seu companheiro de equipe, o italiano Andrea Kimi Antonelli, que completou a dobradinha da Mercedes.

Os dois carros da escuderia alemã, que já haviam dominado a classificação no sábado, repetiram o desempenho na corrida e terminaram bem à frente das duas Ferrari, pilotadas pelo monegasco Charles Leclerc (3º) e pelo heptacampeão mundial Lewis Hamilton (4º).

“Foi uma luta infernal no começo! Larguei mal e tive algumas disputas muito intensas com o Charles no início. Estou muito feliz por ter cruzado a linha de chegada”, comemorou Russell após a corrida.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou a corrida na nona posição, dentro da zona de pontuação.

Campeão no ano passado, o britânico Lando Norris (McLaren) começou a temporada com o quinto lugar, à frente do holandês Max Vesrtappen (Red Bull), que fez uma brilhante corrida de recuperação, depois de largar da última posição devido a um acidente na sessão de classificação.

Completaram o Top 10 os britânicos Oliver Bearman (Haas) e o estreante Arvid Lindblad (Racing Bulls), que fez uma excelente largada, e o francês Pierre Gasly (Alpine).

O australiano Oscar Piastri (McLaren) rodou e bateu quando se encaminhava ao grid e não conseguiu largar, para a grande decepção de seus milhares de fãs reunidos no circuito de Albert Park.

Piastri, que ainda busca sua primeira vitória em sua cidade natal, deveria ter largado em quinto, mas perdeu o controle do carro depois de passar por uma zebra.

A Mercedes foi a equipe que melhor se adaptou ao novo regulamento da Fórmula 1, que impôs grandes mudanças na categoria, principalmente nos motores, agora 50% à combustão e 50% elétricos.

Embora muitos pilotos tenham criticado os novos carros e expressado dúvidas sobre a possibilidade de ultrapassagens, o primeiro teste se mostrou espetacular, com inúmeras trocas de posição, especialmente no embate entre Russell e Leclerc durante as primeiras voltas.

A segunda etapa do Mundial de Fórmula 1 será o Grande Prêmio da China, no próximo final de semana, no Circuito Internacional de Xangai.

Resultado do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1:

1. George Russell (GBR/Mercedes ) 1:23:06.801

2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +2.900

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +15.500

4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +16.100

5. Lando Norris (GBR/McLaren) +51.700

6. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +54.600

7. Oliver Bearman (GBR/Haas) +1 volta

8. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls) +1 volta

9. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +1 vuelta

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) +1 volta

11. Esteban Ocon (FRA/Haas) +1 volta

12. Alexander Albon (TAI/Williams) +1 volta

13. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) +1 volta

14. Franco Colapinto (ARG/Alpine) +2 voltas

15. Carlos Sainz (ESP/Williams) +2 voltas

16. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) +3 voltas

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) +15 voltas

Volta mais rápida da prova: Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:22.091 na 43ª volta (velocidade média: 146,340 km/h)

Abandonos

Isack Hadjar (FRA/Red Bull): problema mecânico na 11ª volta

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac): problema mecânico na 16ª volta

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin): problema mecânico na 22ª volta

Nico Hülkenberg (ALE/Audi): Não participou

Oscar Piastri (AUS/McLaren): Não participou

Classificação do Mundial de Fórmula 1 2026

Campeonato de pilotos:

1. George Russell (GBR) 25 pontos

2. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 18

3. Charles Leclerc (MON) 15

4. Lewis Hamilton (GBR) 12

5. Lando Norris (GBR) 10

6. Max Verstappen (NED) 8

7. Oliver Bearman (GBR) 6

8. Arvid Lindblad (GBR) 4

9. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

10. Pierre Gasly (FRA) 1

11. Estéban Ocon (FRA) 0

12. Alexander Albon (THA) 0

13. Liam Lawson (NZL) 0

14. Franco Colapinto (ARG) 0

15. Carlos Sainz Jr (ESP) 0

16. Sergio Pérez (MEX) 0

Campeonato de construtores:

1. Mercedes 43 pontos

2. Ferrari 27

3. McLaren 10

4. Red Bull 8

5. Haas 6

6. Racing Bulls 4

7. Audi 2

8. Alpine 1

9. Williams 0

10. Cadillac 0

11. Aston Martin 0

*AFP