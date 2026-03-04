Circuitos esquecidos da F1: por que saíram do calendário

Uma análise de como eram e os motivos que levaram pistas clássicas como Jacarepaguá e Brands Hatch a deixar a Fórmula 1

Reprodução/X Circuito de Brands Hatch



A história da Fórmula 1 é marcada não apenas por pilotos e equipes lendárias, mas também por circuitos icônicos que serviram de palco para batalhas memoráveis. Muitos fãs se perguntam como eram e por que autódromos como Jacarepaguá, no Brasil, e Brands Hatch, na Inglaterra, saíram do calendário da categoria máxima do automobilismo. A saída dessas pistas envolve uma complexa combinação de fatores que vão da segurança e infraestrutura às novas demandas comerciais do esporte. Este artigo detalha as características desses traçados e os principais motivos que levaram ao seu desaparecimento do campeonato.

O perfil dos autódromos clássicos

Circuitos que deixaram a F1 frequentemente compartilham características que os tornam únicos, mas também incompatíveis com os padrões atuais. Eram pistas que desafiavam os pilotos de maneiras distintas, com traçados que aproveitavam a topografia natural e exigiam técnica e coragem.

Autódromo de Jacarepaguá (Rio de Janeiro, Brasil): Oficialmente nomeado Autódromo Internacional Nelson Piquet, era conhecido por seu traçado plano e asfalto abrasivo, que desgastava muito os pneus sob o forte calor carioca. Suas curvas longas e de alta velocidade, como o “curvão”, exigiam precisão e um carro bem equilibrado. O circuito sediou o Grande Prêmio do Brasil em dez ocasiões, mas sua localização em uma área urbana de grande valorização acabou selando seu destino.

Oficialmente nomeado Autódromo Internacional Nelson Piquet, era conhecido por seu traçado plano e asfalto abrasivo, que desgastava muito os pneus sob o forte calor carioca. Suas curvas longas e de alta velocidade, como o “curvão”, exigiam precisão e um carro bem equilibrado. O circuito sediou o Grande Prêmio do Brasil em dez ocasiões, mas sua localização em uma área urbana de grande valorização acabou selando seu destino. Brands Hatch (Kent, Inglaterra): Considerado uma “montanha-russa” sobre asfalto, este circuito se destacava pelas suas súbitas mudanças de elevação e curvas cegas, como a famosa Paddock Hill Bend, uma descida em mergulho logo após a reta dos boxes. Seu traçado curto e sinuoso promovia corridas intensas e era um teste de habilidade para os pilotos. Apesar de seu caráter desafiador, a pista era estreita e com poucas áreas de escape, tornando-se um risco com o aumento da velocidade dos carros.

Os principais motivos para a saída do calendário da F1

A decisão de remover um circuito do campeonato raramente se baseia em um único fator. Geralmente, é o resultado de uma convergência de questões técnicas, financeiras e de segurança que tornam a realização de um Grande Prêmio inviável.

Padrões de segurança da FIA: Com a evolução da velocidade e da aerodinâmica dos carros, a segurança se tornou a principal prioridade. Muitos circuitos antigos não possuíam as áreas de escape amplas, as barreiras de proteção modernas (como as barreiras TecPro) e a infraestrutura médica exigida pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para a homologação de Grau 1, necessária para sediar uma corrida de F1.

Com a evolução da velocidade e da aerodinâmica dos carros, a segurança se tornou a principal prioridade. Muitos circuitos antigos não possuíam as áreas de escape amplas, as barreiras de proteção modernas (como as barreiras TecPro) e a infraestrutura médica exigida pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para a homologação de Grau 1, necessária para sediar uma corrida de F1. Infraestrutura e logística: A Fórmula 1 moderna é um evento de escala global que exige instalações de ponta. Isso inclui boxes espaçosos para as equipes, um paddock moderno, centros de mídia avançados e acesso logístico facilitado para o transporte de equipamentos. Circuitos como Jacarepaguá foram demolidos para dar lugar a outras estruturas – no caso, o Parque Olímpico do Rio 2016.

A Fórmula 1 moderna é um evento de escala global que exige instalações de ponta. Isso inclui boxes espaçosos para as equipes, um paddock moderno, centros de mídia avançados e acesso logístico facilitado para o transporte de equipamentos. Circuitos como Jacarepaguá foram demolidos para dar lugar a outras estruturas – no caso, o Parque Olímpico do Rio 2016. Demandas comerciais e financeiras: As taxas para sediar um Grande Prêmio aumentaram exponencialmente. Novos mercados, especialmente no Oriente Médio e na Ásia, passaram a oferecer contratos milionários, tornando a competição financeiramente insustentável para muitos dos traçados tradicionais. A F1 passou a priorizar locais que ofereciam não apenas uma pista, mas uma experiência de entretenimento completa e um retorno financeiro maior.

As taxas para sediar um Grande Prêmio aumentaram exponencialmente. Novos mercados, especialmente no Oriente Médio e na Ásia, passaram a oferecer contratos milionários, tornando a competição financeiramente insustentável para muitos dos traçados tradicionais. A F1 passou a priorizar locais que ofereciam não apenas uma pista, mas uma experiência de entretenimento completa e um retorno financeiro maior. Mudanças no design dos carros: Carros de F1 mais largos e longos, dependentes da aerodinâmica, são menos adequados para pistas estreitas e sinuosas como Brands Hatch, onde as ultrapassagens se tornam extremamente difíceis, resultando em corridas com pouca ação.

Outros autódromos notáveis que deixaram a categoria

Jacarepaguá e Brands Hatch não estão sozinhos. Vários outros circuitos com rica história também saíram do calendário principal, embora alguns mantenham a esperança de um retorno.

Kyalami (África do Sul): Um circuito rápido e de alta altitude que sediou corridas memoráveis. Embora modernizado, enfrenta desafios financeiros para voltar ao calendário.

Um circuito rápido e de alta altitude que sediou corridas memoráveis. Embora modernizado, enfrenta desafios financeiros para voltar ao calendário. Circuito de Adelaide (Austrália): Um popular circuito de rua que encerrou a temporada por muitos anos, conhecido por sua atmosfera festiva. Perdeu o GP da Austrália para Melbourne, que ofereceu uma instalação semipermanente mais moderna.

Um popular circuito de rua que encerrou a temporada por muitos anos, conhecido por sua atmosfera festiva. Perdeu o GP da Austrália para Melbourne, que ofereceu uma instalação semipermanente mais moderna. Ímola (Itália): O Autódromo Enzo e Dino Ferrari é um caso especial. Saiu do calendário em 2006 por questões de infraestrutura e segurança, mas retornou em 2020 após extensas reformas, mostrando que a adaptação aos padrões modernos, embora difícil, é possível.

A saída de circuitos clássicos do calendário da Fórmula 1 reflete a evolução do esporte. Fatores como o aumento drástico das exigências de segurança, as novas realidades comerciais e a necessidade de infraestrutura de ponta tornaram inviável a permanência de pistas que não puderam se adaptar. Embora os circuitos modernos ofereçam segurança e um espetáculo grandioso, o caráter e os desafios únicos de locais como Jacarepaguá e Brands Hatch permanecem como parte fundamental da herança histórica da categoria, lembrados por terem testado os limites de gerações de pilotos.