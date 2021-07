Federer desiste de disputar Jogos de Tóquio após lesão no joelho: ‘Estou desapontado’

Medalha de ouro em Pequim 2008 e de prata em Londres 2012, o tenista suíço perderá a sua segunda Olimpíada seguida por uma contusão

EFE/EPA/SCOTT BARBOUR AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Roger Federer está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio devido a uma lesão no joelho



O tenista Roger Federer usou suas redes sociais nesta terça-feira, 13, para comunicar que não disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio, que começam dia 23 deste mês. Em texto publicado no Instagram, o suíço disse que preferiu se recuperar completamente de uma lesão no joelho antes de retornar às quadras. “Durante a temporada de quadra de grama, infelizmente tive uma lesão no joelho e aceitei que deveria me retirar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Estou muito desapontado, pois foi uma honra e o ponto alto da minha carreira cada vez que representei a Suíça. Já comecei a reabilitação na esperança de retornar à turnê ainda neste verão. Desejo muita sorte a toda a seleção suíça e vou torcer muito de longe”, disse o ícone do tênis, que foi medalha de ouro em Pequim 2008 e medalha de prata em Londres 2012. Na Olimpíada do Rio, em 2016, ele ficou fora por uma contusão no joelho semelhante com a atual.