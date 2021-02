Fernando Alonso passa por cirurgia na mandíbula após acidente de bicicleta

A expectativa da Alpine é a de que o espanhol se recupere a tempo dos primeiros testes da pré-temporada, marcada para começar no dia 12 de março, no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir

Fernando Alonso passou por cirurgia bem-sucedida na mandíbula depois de ser atropelado por um carro na última quinta-feira, 11, enquanto pedalava nos arredores da cidade de Lugano, na Suíça. De acordo com a Alpine, equipe do espanhol na Fórmula 1, ele ficará em observação por 48 horas até retornar à sua residência, onde terminará a sua recuperação. No incidente, o bicampeão mundial fraturou a mandíbula e quebrou alguns dentes, mas sempre esteve consciente.

“Após seu acidente de bicicleta ontem (quinta-feira), Fernando Alonso foi mantido sob observação em um hospital na Suíça. Os médicos descobriram uma fratura em seu maxilar superior e realizaram uma operação corretiva com sucesso. A equipe médica responsável está satisfeita com o seu progresso. Fernando ficará em observação por mais 48 horas”, afirmou a Alpine. “Olhando para frente, depois de alguns dias de descanso completo, ele terá condições de retomar progressivamente os treinamentos. Nós esperamos que ele esteja totalmente recuperado para realizar a preparação para a temporada. A Alpine F1 Team e Fernando agradecem pelo apoio e farão novas atualizações quando for apropriado”, concluiu a equipe.

A expectativa da Alpine é a de que Fernando Alonso se recupere a tempo dos primeiros testes da pré-temporada, marcada para começar no dia 12 de março, no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir. Ao todo, o espanhol de 39 anos contabiliza dois títulos mundiais, 32 vitórias na Fórmula 1 e com 97 pódios.