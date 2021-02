Band confirma transmissão exclusiva da Fórmula 1 até 2022

Temporada 2021 começa no dia 28 de março com o GP do Bahrein

John Thys/EFE Band transmite duas temporadas da Fórmula 1



Nesta terça-feira, 09, a TV Bandeirantes oficializou que vai transmitir a Fórmula 1 com exclusividade pelas próximas duas temporadas. A notícia tinha sido vinculada na semana passada após a Globo desistir da modalidade após 40 anos de transmissão. O anúncio foi feito durante o programa ‘Brasil Urgente‘, que tem apresentação de José Luiz Datena, e também contou com a presença da apresentadora Glenda Kozlowski e do comentarista Reginaldo Leme. “A Fórmula 1 agora está aqui. É um evento mundial. Para vocês terem uma ideia de como é grande a modalidade, temporada passada, 433 milhões de pessoas assistiram a fórmula 1 em todo o mundo”, disse Glenda. Durante a conversa de apresentação, Datena lembrou que a Band foi a primeira emissora a transmitir uma temporada completa da F1 no Brasil, em 1980. A temporada 2021 começa no dia 28 de março com o GP do Bahrein.