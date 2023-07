Barcelona anuncia a contratação de Vitor Roque, joia do Athletico-PR

Atacante brasileiro só será integrado ao elenco do time espanhol na temporada 2024-2025

ERNANI OGATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Atacante Vitor Roque vai reforçar o elenco do Barcelona na temporada 2024/25



O Barcelona anunciou nesta quarta-feira, 12, ter chegado a um acordo com o Athletico-PR pela contratação do atacante Vitor Roque, de apenas 18 anos. A joia brasileira vai assinar um contrato de oito anos – válido até 30 de junho de 2031 – com o clube catalão. No entanto, o atleta só será integrado ao elenco do time na temporada 2024-2025. A cláusula de rescisão que consta no contrato de Vitor Roque será de 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,69 bilhões). O Furacão deverá receber 74 milhões de euros (cerca de R$ 395 milhões) pela negociação. Do montante, 40 milhões de euros serão fixos, com 21 milhões de euros de bônus caso Vitor Roque atinja um determinado número de gols, partidas e títulos. Já os 13 milhões de euros restantes serão de impostos, pagos pelo time catalão. O camisa 9 do Athletico-PR continuará no futebol brasileiro por mais um ano. Revelado pelo Cruzeiro, Vitor Roque chegou ao Furacão em abril de 2022 e se tornou um dos destaques da equipe. De lá para cá, ele vestiu a camisa do Furacão em 66 oportunidades e marcou 22 vezes. Na carreira, o atacante venceu o Sul-Americano sub-20 com o Brasil e foi convocado para a seleção principal neste ano.

*Com informações da EFE.