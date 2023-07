Filho de LeBron James é internado após sofrer parada cardíaca durante treino de basquete 

Garoto de 18 anos tem um quadro de saúde estável e não está mais na unidade de terapia intensiva (UTI)

Filho de LeBron James, Bronny James sofreu uma parada cardíaca



Filho mais velho de LeBron James, o jovem Bronny James foi internado nesta segunda-feira, 24, após sofrer uma parada cardíaca enquanto participava de um treino de basquete, na Universidade do Sul da Califórnia (USC). De acordo com nota divulgada pela família e reproduzida pela imprensa norte-americana, o garoto de 18 anos tem um quadro de saúde estável e não está mais na unidade de terapia intensiva (UTI). “Ontem, enquanto praticava, Bronny James sofreu uma parada cardíaca”, disse um porta-voz da família James no comunicado. “A equipe médica conseguiu tratar Bronny e levá-lo ao hospital. Ele agora está estável e não está mais na UTI. Pedimos respeito e privacidade para a família James e atualizaremos a mídia quando houver mais informações. LeBron e Savannah desejam enviar publicamente seus mais profundos agradecimentos e apreço à equipe médica e atlética da USC por seu incrível trabalho e dedicação à segurança de seus atletas”, finalizou. Com o sonho de repetir os passos do pai, Bronny James, caso tenha condições físicas, poderá participar do draft em 2024.