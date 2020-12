Filho de Michael Schumacher correrá na Fórmula 1 em 2021

No currículo do alemão, está um título de campeão europeu de Fórmula 3, além do vice da Fórmula 4 alemã

Reprodução/Haas Mick Schumacher assinou com a Haas



O alemão Mick Schumacher, filho do sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, foi anunciado nesta quarta-feira como piloto titular da Haas, para a próxima temporada da categoria.”A ideia de estar no ano que vem no grid de largada da Fórmula 1 me faz incrivelmente feliz. Estou, simplesmente, sem palavras”, disse o jovem piloto de 21 anos, por meio de comunicado. Líder do Campeonato de Fórmula 2, faltando duas provas para o término da temporada, Schumacher agradeceu aos pais e à Ferrari, já que integra a academia de talentos da escuderia italiana desde janeiro do ano passado.”Sempre acreditaram que meu sonho de competir na Fórmula 1 se tornaria realidade”, escreveu o jovem.

No currículo do alemão, está um título de campeão europeu de Fórmula 3, além do vice da Fórmula 4 alemã. Schumacher será companheiro na Haas do russo Nikita Masepin, que também foi anunciado nesta semana. Os dois disputaram a F-2 na temporada, com o alemão estando perto do título, e o futuro companheiro aparecendo em terceiro na tabela. A nova dupla chega para substituir o francês Romain Grosjean e o dinamarquês Kevin Magnussen, que ocupam os cockpits da escuderia americana desde 2017.

*Com informações da EFE