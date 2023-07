Filipe Toledo garante vaga na final do Mundial de Surfe e se aproxima da Paris-2024

Gabriel Medina e Yago Dora também se garantiram entre os oito melhores em Jeffreys Bay, na África do Sul

Behrouz Mehri / AFP Filipe Toledo é o atual líder do ranking no Circuito Mundial de Surfe



O Brasil vai brigar pelo quinto título seguido do Circuito Mundial de Surfe (World Surf League, a WSL). Atual campeão e líder da temporada, Filipe Toledo, o Filipinho, se garantiu nas quartas de final da etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, somando pontos suficientes para ser o primeiro classificado à WSL Final, em Trestles, na Califórnia, em setembro. De quebra, ainda se aproximou de ser um dos representantes do país nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A vaga de Filipinho veio com vitória sobre o indonésio Rio Waida nas oitavas de final na África do Sul. Restando apenas mais uma etapa – agendada para Teahupoo, no Taiti, em agosto – antes da definição do título, o brasileiro garantiu matematicamente uma das cinco vagas na decisão da temporada.

Com a maior nota do dia, um 9,63, Filipinho avançou entre os oito melhores com imponente somatório de 17,56 diante de 11,67 do adversário na bateria 5. Na sequência, o brasileiro terá um duro embate com o australiano Jack Robinson, que superou o italiano Leonardo Fioravanti na bateria 6 com apertados 14,00 contra 13,54. Desde 2018, o Brasil vem erguendo o troféu em todas as etapas. Depois de o havaiano John John Florence ser campeão em 2017, a Brazilian Storm se destacou, com conquistas de Gabriel Medina (2018 e 2021), Ítalo Ferreira (2019) e Filipinho no ano passado. Por causa da pandemia de Covid-19, o evento não foi realizado em 2020.

Vencedor da etapa da África do Sul em 2017 e 2018, Filipinho espera repetir a dose para ampliar sua vantagem na liderança da etapa. Além dele, outros dois brasileiros se garantiram entre os oito melhores em Jeffreys Bay: Gabriel Medina e Yago Dora, vencedor da etapa passada, em Saquarema. Medina foi o primeiro brasileiro a disputar as oitavas de final e teve de surfar muito para superar o australiano Ryan Callinan. Passou às quartas com 16,83 a 16,03 e terá pela frente o americano Ian Gentil, que venceu confronto com o compatriota Griffin Colapinto, ex-líder do ranking, por 15,43 a 14,30. Já Yago Dora fechou as oitavas com 14,00 a 11,03 sobre o americano Barron Mamiya e terá pela frente o japonês Kanoa Igarashi, algoz de João Chianca, o Chumbinho, com 13,74 a 12,67. O outro duelo das quartas será entre australianos, com Connor O’Leary, que passou por John John Florence (17,47 a 17,23) diante de Ethan Ewing (fez 16,23 a 14,37 diante de Jordy Smith, da África do Sul.

*Com informações do Estadão Conteúdo